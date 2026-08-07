USCIS restablece facultad para agentes negar solicitudes cuando no se presente la evidencia inicial requerida

NUEVA YORK.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una nueva política que restablece la facultad a sus oficiales para negar determinadas solicitudes cuando el solicitante no presente la evidencia inicial requerida o no logre demostrar que cumple los requisitos del beneficio solicitado.

Anteriormente, la política favorecía la presentación de expedientes incompletos o con información insuficiente, lo que incrementaba los tiempos de procesamiento y los costos administrativos.

También indicó que algunos solicitantes presentaban solicitudes provisionales mientras reunían posteriormente la documentación necesaria o intentaban obtener beneficios relacionados con el trámite principal.

Con la nueva guía, USCIS afirma que busca agilizar el procesamiento de solicitudes, desalentar la presentación de casos frívolos y usar de forma más eficiente los recursos de la agencia.

La entidad federal recordó que la responsabilidad de demostrar la elegibilidad para un beneficio migratorio recae sobre el solicitante desde el momento en que presenta su petición. Además, las instrucciones de cada formulario especifican claramente la documentación inicial que debe acompañar la solicitud.

La nueva política también modifica algunos plazos procesales. USCIS ya no estará obligado a conceder el tiempo máximo para responder a una Solicitud de Evidencia (RFE). El tiempo para responder a un RFE no podrá exceder las 12 semanas.

El plazo para responder a un NOID continuará siendo de 30 días. La agencia eliminará los 14 días adicionales que anteriormente otorgaba para correspondencia enviada fuera de Estados Unidos y aplicará únicamente el plazo adicional de tres días previsto cuando las notificaciones se envían por correo.

Finalmente, USCIS aclaró que cuando un solicitante responda a un RFE o un NOID con cualquier tipo de evidencia, aunque sea parcial, interpretará esa respuesta como una solicitud para que se emita una decisión sobre el caso.

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