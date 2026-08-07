Ministro de defensa inaugura nuevas oficinas Dirección de Deportes y túnel de bateo en la Armada

Santo Domingo Este, RD.- La Armada de República Dominicana dejó inauguradas este jueves nuevas infraestructuras en la Dirección General de Deportes, como parte de su programa de fortalecimiento institucional y bienestar del personal naval.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto al comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

También estuvo presente, el contralmirante Wilson Heredia Santos, director general de Deportes de la Armada, entre otros oficiales del Estado Mayor Naval.

Las obras son las nuevas oficinas administrativas, un salón de eventos y un túnel de bateo en la Dirección General de Deportes, en el Complejo Deportivo de la Base Naval “27 de Febrero”.

Durante su intervención, el vicealmirante Crisóstomo Martínez destacó que “ponemos en servicio estas nuevas obras que consolidan los pilares de nuestros deportistas y el fortalecimiento Institucional, que es el centro de nuestras prioridades”, reafirmó el vicealmirante Crisóstomo Martínez.