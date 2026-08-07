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Nacionales

Ministro de defensa inaugura nuevas oficinas Dirección de Deportes y túnel de bateo en la Armada

PRIMICIAS DIGITAL7 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura
Santo Domingo Este, RD.- La Armada de República Dominicana dejó inauguradas este jueves nuevas infraestructuras en la Dirección General de Deportes, como parte de su programa de fortalecimiento institucional y bienestar del personal naval.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto al comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

También estuvo presente, el contralmirante Wilson Heredia Santos, director general de Deportes de la Armada, entre otros oficiales del Estado Mayor Naval.

Las obras son las nuevas oficinas administrativas, un salón de eventos y un túnel de bateo en la Dirección General de Deportes, en el Complejo Deportivo de la Base Naval “27 de Febrero”.

Durante su intervención, el vicealmirante Crisóstomo Martínez destacó que “ponemos en servicio estas nuevas obras que consolidan los pilares de nuestros deportistas y el fortalecimiento Institucional, que es el centro de nuestras prioridades”, reafirmó el vicealmirante Crisóstomo Martínez.

“Estas infraestructuras representan una inversión directa en la calidad de vida del personal y en el desarrollo de las capacidades deportivas de la Armada.

El comandante general expresó, además, su agradecimiento al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por su firme respaldo al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.

De igual manera, reconoció el apoyo permanente del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, por su liderazgo y compromiso con las iniciativas orientadas al bienestar del personal militar y al desarrollo de la institución.

Con estas inauguraciones, la Armada de República Dominicana continúa impulsando proyectos destinados a modernizar sus instalaciones, fortalecer sus capacidades operacionales y ofrecer espacios más dignos y funcionales para sus hombres y mujeres, reafirmando su compromiso con la excelencia institucional y el servicio a la nación.

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