Banco Popular gana premio SS&C Blue Prism por excelencia transformacional con robótica

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano recibió el galardón Excelencia Transformacional | Americas All-Star en los premios SS&C Blue Prism Customer Excellence 2026, tras situarse entre las iniciativas más destacadas de la región por sus avances en automatización inteligente y transformación digital.

Para los clientes, esta transformación se refleja en servicios más consistentes y confiables, con menores tiempos de respuesta y menos necesidad de correcciones. En 2025, la automatización robótica implementada por la organización financiera redujo hasta en un 84% los tiempos de atención en determinados procesos críticos del banco, asegurando respuestas oportunas y de mayor calidad, incluso durante períodos de alta demanda.

Este galardón da continuidad al reconocimiento obtenido por el Banco Popular en 2024, cuando SS&C Blue Prism distinguió su programa de automatización en la categoría Regional All-Stars Americas de Excelencia Transformacional.

En esta edición de los premios SS&C Blue Prism 2026 recibió más de 1,000 postulaciones y de estas solo 32 resultaron ganadoras, siendo Banco Popular Dominicano el único seleccionado de Latinoamérica.

El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular, valoró la distinción y señaló que “la automatización inteligente, impulsada por la robótica, ha transformado nuestra eficiencia operativa, ampliando capacidades y consolidando nuestro liderazgo digital.”

Qué es la Automatización Robótica de Procesos

La Automatización Robótica de Procesos (RPA, por sus siglas en inglés) es un conjunto de robots de software que imitan las tareas repetitivas de las personas en las computadoras, como copiar o mover datos y llenar formularios. Actúan como empleados digitales que trabajan 24 horas al día, los siete días de la semana, siguiendo reglas exactas que se les enseñan previamente.

En un banco, su uso es vital porque agilizan operaciones masivas en segundos, en lugar de horas, obteniendo una reducción de gastos operativos internos, que permite a los empleados humanos dedicarse a atender o resolver casos más complejos de los clientes.

Resultados medibles de la automatización

El Popular desarrolla su programa de Automatización Robótica de Procesos desde 2019, cuando inició con tres procesos piloto, hasta superar actualmente los 134 procesos productivos, de los cuales un 40% corresponde a procesos nativos digitales.

Durante ese período, esta capacidad se ha integrado en áreas como Operaciones, Riesgo, Negocios y Prevención de Lavado de Activos, y ha respaldado reclamaciones, transferencias internacionales, mantenimientos regulatorios, correcciones masivas y la puesta en marcha de nuevos productos y servicios digitales.

La plataforma de automatización gestiona unas 640,000 transacciones mensuales y ha acumulado 7.5 millones de transacciones en el período medido por la entidad. Además, ha liberado 1.47 millones de horas de trabajo y fomentado una cultura de eficiencia operativa.

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