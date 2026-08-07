SENPA alcanza cifras récord en 2026 y fortalece la vigilancia ambiental en todo el país*

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – En apenas siete meses de 2026, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) ya superó los resultados alcanzados durante el histórico año 2025, confirmando el crecimiento sostenido de la institución y el fortalecimiento de su capacidad para proteger el patrimonio natural y hacer cumplir la legislación ambiental en todo el territorio nacional.

Entre enero y julio de este año, el SENPA ejecutó 36,512 operaciones de vigilancia ambiental, frente a las 23,534 realizadas en el mismo período de 2025, lo que evidencia un incremento significativo de su presencia en el territorio nacional y un fortalecimiento de su capacidad para prevenir, detectar y enfrentar los delitos ambientales. En ese mismo período, la cantidad de personas detenidas aumentó de 3,136 a 7,685, mientras que los vehículos retenidos pasaron de 1,433 a 2,332, cifras que reflejan una respuesta más efectiva frente a las infracciones que afectan los recursos naturales del país.

Como parte de las acciones de vigilancia desarrolladas en todo el territorio nacional, el SENPA también incrementó la detección de extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos ambientales, entregando 5,213 personas a la Dirección General de Migración, frente a 1,292 registradas en el mismo período del año anterior, en cumplimiento de las atribuciones legales del SENPA.

Este desempeño responde al fortalecimiento de las capacidades operativas del SENPA, respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente, mediante el mejoramiento de su movilidad, equipamiento y apoyo logístico. Ese respaldo, unido al liderazgo del director general del SENPA, general de brigada Ángel Camacho Ubiera, ERD, y al compromiso de los hombres y mujeres que integran la institución, ha permitido ampliar la presencia en el territorio y hacer más efectiva la vigilancia ambiental en beneficio de los recursos naturales del país.

“La protección efectiva del patrimonio natural requiere instituciones preparadas, con capacidad para actuar y hacer cumplir la ley. Los resultados que hoy exhibe el SENPA demuestran que fortalecer sus capacidades se traduce en una mayor presencia del Estado en el territorio, una respuesta más oportuna frente a los delitos ambientales y una mejor protección de nuestros bosques, ríos, áreas protegidas y recursos naturales. Continuaremos respaldando ese esfuerzo para seguir fortaleciendo la gestión ambiental del país”, expresó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

Los resultados alcanzados durante estos primeros siete meses confirman esa evolución. El incremento de los operativos, las acciones de control y la presencia institucional en el territorio demuestra que una institución mejor preparada responde con mayor eficacia frente a los delitos ambientales y fortalece la protección del patrimonio natural.

Por su parte, el director del SENPA, general de brigada Ángel Camacho Ubiera, ERD, afirmó que estos resultados son fruto de los lineamientos del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, así como del compromiso del personal y del fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución.

“Estos resultados son fruto del compromiso, la disciplina y la entrega de los hombres y mujeres que integran el SENPA, así como del fortalecimiento de nuestras capacidades operativas, que nos ha permitido ampliar nuestra presencia en el territorio y actuar con mayor eficacia frente a los delitos ambientales. Seguiremos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente y las demás instituciones del Estado para proteger nuestro patrimonio natural y garantizar el cumplimiento de la ley ambiental”, afirmó.

*Áreas protegidas registran un incremento histórico en las acciones de vigilancia*

La protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) continúa siendo una de las principales prioridades del SENPA. Entre enero y julio de 2026, la institución ejecutó 1,962 operativos en estos espacios, frente a los 1,293 realizados en igual período de 2025. Como resultado, las personas detenidas por infracciones ambientales aumentaron de 513 a 3,716, mientras que los vehículos retenidos pasaron de 46 a 264, reflejando un fortalecimiento de la vigilancia y del cumplimiento de la legislación ambiental.

El SENPA mantiene presencia permanente en las áreas protegidas para prevenir ocupaciones ilegales, tala, incendios forestales, extracción ilícita de recursos naturales y otras actividades que amenacen estos ecosistemas, fortaleciendo así la conservación de una parte esencial del patrimonio natural de la República Dominicana.

Como organismo especializado dependiente del Ministerio de Defensa, que trabaja en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, el SENPA desempeña un papel esencial en la vigilancia, inspección y control ambiental.

Los más de 36 mil operativos ejecutados durante los primeros siete meses de 2026 reflejan una institución cada vez más preparada para proteger los bosques, ríos, áreas protegidas y demás recursos naturales de la República Dominicana. Ese resultado fortalece la presencia del Estado en el territorio y reafirma el compromiso de seguir defendiendo el patrimonio natural en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

*SENPA alcanza cifras récord en 2026 y fortalece la vigilancia ambiental en todo el país*

La institución consolida el mayor período de crecimiento de su historia, ampliando su capacidad para proteger el patrimonio natural y hacer cumplir la legislación ambiental en todo el territorio nacional

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – En apenas siete meses de 2026, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) ya superó los resultados alcanzados durante el histórico año 2025, confirmando el crecimiento sostenido de la institución y el fortalecimiento de su capacidad para proteger el patrimonio natural y hacer cumplir la legislación ambiental en todo el territorio nacional.

Entre enero y julio de este año, el SENPA ejecutó 36,512 operaciones de vigilancia ambiental, frente a las 23,534 realizadas en el mismo período de 2025, lo que evidencia un incremento significativo de su presencia en el territorio nacional y un fortalecimiento de su capacidad para prevenir, detectar y enfrentar los delitos ambientales. En ese mismo período, la cantidad de personas detenidas aumentó de 3,136 a 7,685, mientras que los vehículos retenidos pasaron de 1,433 a 2,332, cifras que reflejan una respuesta más efectiva frente a las infracciones que afectan los recursos naturales del país.

Como parte de las acciones de vigilancia desarrolladas en todo el territorio nacional, el SENPA también incrementó la detección de extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos ambientales, entregando 5,213 personas a la Dirección General de Migración, frente a 1,292 registradas en el mismo período del año anterior, en cumplimiento de las atribuciones legales del SENPA.

Este desempeño responde al fortalecimiento de las capacidades operativas del SENPA, respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente, mediante el mejoramiento de su movilidad, equipamiento y apoyo logístico. Ese respaldo, unido al liderazgo del director general del SENPA, general de brigada Ángel Camacho Ubiera, ERD, y al compromiso de los hombres y mujeres que integran la institución, ha permitido ampliar la presencia en el territorio y hacer más efectiva la vigilancia ambiental en beneficio de los recursos naturales del país.

“La protección efectiva del patrimonio natural requiere instituciones preparadas, con capacidad para actuar y hacer cumplir la ley. Los resultados que hoy exhibe el SENPA demuestran que fortalecer sus capacidades se traduce en una mayor presencia del Estado en el territorio, una respuesta más oportuna frente a los delitos ambientales y una mejor protección de nuestros bosques, ríos, áreas protegidas y recursos naturales. Continuaremos respaldando ese esfuerzo para seguir fortaleciendo la gestión ambiental del país”, expresó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

Los resultados alcanzados durante estos primeros siete meses confirman esa evolución. El incremento de los operativos, las acciones de control y la presencia institucional en el territorio demuestra que una institución mejor preparada responde con mayor eficacia frente a los delitos ambientales y fortalece la protección del patrimonio natural.

Por su parte, el director del SENPA, general de brigada Ángel Camacho Ubiera, ERD, afirmó que estos resultados son fruto de los lineamientos del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, así como del compromiso del personal y del fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución.

“Estos resultados son fruto del compromiso, la disciplina y la entrega de los hombres y mujeres que integran el SENPA, así como del fortalecimiento de nuestras capacidades operativas, que nos ha permitido ampliar nuestra presencia en el territorio y actuar con mayor eficacia frente a los delitos ambientales. Seguiremos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente y las demás instituciones del Estado para proteger nuestro patrimonio natural y garantizar el cumplimiento de la ley ambiental”, afirmó.

*Áreas protegidas registran un incremento histórico en las acciones de vigilancia*

La protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) continúa siendo una de las principales prioridades del SENPA. Entre enero y julio de 2026, la institución ejecutó 1,962 operativos en estos espacios, frente a los 1,293 realizados en igual período de 2025. Como resultado, las personas detenidas por infracciones ambientales aumentaron de 513 a 3,716, mientras que los vehículos retenidos pasaron de 46 a 264, reflejando un fortalecimiento de la vigilancia y del cumplimiento de la legislación ambiental.

El SENPA mantiene presencia permanente en las áreas protegidas para prevenir ocupaciones ilegales, tala, incendios forestales, extracción ilícita de recursos naturales y otras actividades que amenacen estos ecosistemas, fortaleciendo así la conservación de una parte esencial del patrimonio natural de la República Dominicana.

Como organismo especializado dependiente del Ministerio de Defensa, que trabaja en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, el SENPA desempeña un papel esencial en la vigilancia, inspección y control ambiental.

*SENPA alcanza cifras récord en 2026 y fortalece la vigilancia ambiental en todo el país*

La institución consolida el mayor período de crecimiento de su historia, ampliando su capacidad para proteger el patrimonio natural y hacer cumplir la legislación ambiental en todo el territorio nacional

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – En apenas siete meses de 2026, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) ya superó los resultados alcanzados durante el histórico año 2025, confirmando el crecimiento sostenido de la institución y el fortalecimiento de su capacidad para proteger el patrimonio natural y hacer cumplir la legislación ambiental en todo el territorio nacional.

Entre enero y julio de este año, el SENPA ejecutó 36,512 operaciones de vigilancia ambiental, frente a las 23,534 realizadas en el mismo período de 2025, lo que evidencia un incremento significativo de su presencia en el territorio nacional y un fortalecimiento de su capacidad para prevenir, detectar y enfrentar los delitos ambientales. En ese mismo período, la cantidad de personas detenidas aumentó de 3,136 a 7,685, mientras que los vehículos retenidos pasaron de 1,433 a 2,332, cifras que reflejan una respuesta más efectiva frente a las infracciones que afectan los recursos naturales del país.

Como parte de las acciones de vigilancia desarrolladas en todo el territorio nacional, el SENPA también incrementó la detección de extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos ambientales, entregando 5,213 personas a la Dirección General de Migración, frente a 1,292 registradas en el mismo período del año anterior, en cumplimiento de las atribuciones legales del SENPA.

Este desempeño responde al fortalecimiento de las capacidades operativas del SENPA, respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente, mediante el mejoramiento de su movilidad, equipamiento y apoyo logístico. Ese respaldo, unido al liderazgo del director general del SENPA, general de brigada Ángel Camacho Ubiera, ERD, y al compromiso de los hombres y mujeres que integran la institución, ha permitido ampliar la presencia en el territorio y hacer más efectiva la vigilancia ambiental en beneficio de los recursos naturales del país.

“La protección efectiva del patrimonio natural requiere instituciones preparadas, con capacidad para actuar y hacer cumplir la ley. Los resultados que hoy exhibe el SENPA demuestran que fortalecer sus capacidades se traduce en una mayor presencia del Estado en el territorio, una respuesta más oportuna frente a los delitos ambientales y una mejor protección de nuestros bosques, ríos, áreas protegidas y recursos naturales. Continuaremos respaldando ese esfuerzo para seguir fortaleciendo la gestión ambiental del país”, expresó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

Los resultados alcanzados durante estos primeros siete meses confirman esa evolución. El incremento de los operativos, las acciones de control y la presencia institucional en el territorio demuestra que una institución mejor preparada responde con mayor eficacia frente a los delitos ambientales y fortalece la protección del patrimonio natural.

Por su parte, el director del SENPA, general de brigada Ángel Camacho Ubiera, ERD, afirmó que estos resultados son fruto de los lineamientos del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, así como del compromiso del personal y del fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución.

“Estos resultados son fruto del compromiso, la disciplina y la entrega de los hombres y mujeres que integran el SENPA, así como del fortalecimiento de nuestras capacidades operativas, que nos ha permitido ampliar nuestra presencia en el territorio y actuar con mayor eficacia frente a los delitos ambientales. Seguiremos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente y las demás instituciones del Estado para proteger nuestro patrimonio natural y garantizar el cumplimiento de la ley ambiental”, afirmó.

Áreas protegidas registran un incremento histórico en las acciones de vigilancia

La protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) continúa siendo una de las principales prioridades del SENPA. Entre enero y julio de 2026, la institución ejecutó 1,962 operativos en estos espacios, frente a los 1,293 realizados en igual período de 2025. Como resultado, las personas detenidas por infracciones ambientales aumentaron de 513 a 3,716, mientras que los vehículos retenidos pasaron de 46 a 264, reflejando un fortalecimiento de la vigilancia y del cumplimiento de la legislación ambiental.

El SENPA mantiene presencia permanente en las áreas protegidas para prevenir ocupaciones ilegales, tala, incendios forestales, extracción ilícita de recursos naturales y otras actividades que amenacen estos ecosistemas, fortaleciendo así la conservación de una parte esencial del patrimonio natural de la República Dominicana.

Como organismo especializado dependiente del Ministerio de Defensa, que trabaja en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, el SENPA desempeña un papel esencial en la vigilancia, inspección y control ambiental.

Los más de 36 mil operativos ejecutados durante los primeros siete meses de 2026 reflejan una institución cada vez más preparada para proteger los bosques, ríos, áreas protegidas y demás recursos naturales de la República Dominicana. Ese resultado fortalece la presencia del Estado en el territorio y reafirma el compromiso de seguir defendiendo el patrimonio natural en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

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