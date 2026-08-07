Centro Cultural Banreservas Santiago inaugura Primer Congreso de Artesanos de Santiago

Santiago de los Caballeros. – Con el propósito de fortalecer, promover y valorar la artesanía como una de las expresiones más genuinas de la identidad y el patrimonio cultural dominicano, el Centro Cultural Banreservas Santiago inauguró este viernes el Primer Congreso de Artesanos de Santiago, iniciativa organizada en coordinación con la Fundación para el Desarrollo de la Artesanía (FUNDECART) y la Federación de Artesanos.

El encuentro se desarrolla desde este viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto en la sede del Centro Cultural Banreservas Santiago y reúne a artesanos, gestores culturales, emprendedores y representantes de instituciones vinculadas al sector.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Gladialisa Pereyra, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, quien destacó que el congreso surge del compromiso conjunto de crear espacios de formación, reflexión e intercambio para un sector que, mediante su creatividad y dedicación, transforma materiales en obras que preservan las tradiciones y cuentan la historia de los pueblos.

“Cada pieza artesanal es mucho más que un objeto; es el reflejo de generaciones de conocimientos, paciencia, dedicación y creatividad que enriquecen la cultura dominicana”, expresó Pereyra durante el acto inaugural.

La gerente resaltó que los artesanos constituyen un pilar para el desarrollo económico, el turismo cultural y la preservación de la memoria colectiva del país. En ese sentido, reafirmó el compromiso de Banreservas de continuar respaldando iniciativas que promuevan el talento nacional y las expresiones culturales que distinguen a la República Dominicana.

Durante el acto inaugural fue reconocido el maestro artesano Gregorio Tavares, conocido cariñosamente como “Tony”, a quien está dedicado el congreso en homenaje a su trayectoria y sus aportes al desarrollo de la artesanía dominicana.

La escritora y gestora cultural Bellísima Escoto presentó una semblanza de Tavares, en la que destacó su vida dedicada al arte popular, su compromiso con la preservación del folclore y su labor en la formación de nuevas generaciones de artesanos.

Escoto resaltó que Tavares se ha convertido en un referente de la identidad cultural de Santiago y en un creador que ha sabido transformar la tradición en un legado vivo, manteniendo vigente la esencia del arte dominicano a través de su obra.

El programa del Primer Congreso de Artesanos de Santiago incluye conferencias, paneles y espacios para el intercambio de experiencias, dirigidos a conocer nuevas tendencias, analizar los desafíos que enfrenta el sector y promover oportunidades para su desarrollo.

Entre los temas incluidos figuran “Marco Legal de la Artesanía en la República Dominicana”, a cargo del abogado y curador cultural Valentín Guerrero; “El valor del artesano: competencia ante nuevos desafíos”, presentado por Franklin Sánchez; e “Innovación con raíces: manos tradicionales y presencia digital”, expuesto por Leidy López y Marlenis Diloné.

Asimismo, las maestras artesanas Ana Beato y Brayla Marte desarrollaron la ponencia “Cómo darle valor a su producto artesanal”, mientras que Santiago Henríquez y Yanilsa Cruz presentaron la conferencia “El artesano como embajador: cómo llevar la identidad cultural”.

Los conferencistas también participaron en un panel de intercambio en el que se plantearon reflexiones y propuestas sobre los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento del sector artesanal dominicano.

Yanilsa Cruz, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Artesanía (FUNDECART), agradeció, en nombre de los participantes, al doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, por el respaldo brindado a la celebración del congreso.

Cruz también valoró la acogida ofrecida por el Centro Cultural Banreservas Santiago y destacó el compromiso de la institución con la promoción de la cultura y del trabajo de los artesanos como expresión de la identidad nacional.

El Primer Congreso de Artesanos de Santiago reúne durante tres días a representantes del sector artesanal, gestores culturales e instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio, con una agenda enfocada en la capacitación, innovación y proyección de la artesanía dominicana.

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