Se espera calor extremo en NY durante los próximos días; se recomienda a los dominicanos venir preparados
NUEVA YORK.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre un calor extremo que afectará a NYC y áreas aledañas a partir de la noche de este jueves y durante varios días.
Se recomienda a los dominicanos que tengan previsto viajar al área triestatal que vengan preparados con ropa ligera, manteniéndose bien hidratados y evitando la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad de calor, ya que la Gran Manzana se encuentra bajo alerta por calor sofocante, con una calidez potencialmente peligrosa.
Ante la situación, la ciudad ha activado su plan de respuesta de emergencia. El alcalde Zohran Mamdani informó que se habilitarán cientos de centros de enfriamiento en los cinco condados. Los neoyorquinos pueden localizar un centro cercano buscando en línea o llamando al 311.
Se prevé que la sensación térmica alcance alrededor de los 100 grados Fahrenheit, por lo que las autoridades también pondrán en funcionamiento centros de climatización en distintos puntos de la ciudad.
En muchos sectores de NYC se está ampliando el horario de piscinas y habilitando bibliotecas y otros espacios municipales con aire acondicionado para que los residentes acudan a refrescarse.
No habrá alivio por la noche. Casi 500 neoyorquinos mueren cada año por causas vinculadas al calor. Entre los síntomas de agotamiento por calor figuran piel fría y húmeda, dolor de cabeza, calambres musculares, mareo, baja energía, pérdida del apetito o náuseas.
Ante cualquiera de estas señales, se recomienda buscar de inmediato un lugar con aire acondicionado, hidratarse y solicitar atención médica si los síntomas empeoran.