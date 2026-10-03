Traspasan Presidencia Pro Tempore al director INDOCAFE

El director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), asumió la presidencia Pro-

Témpore del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la

Caficultura (PROMECAFÉ), en donde la doctora Miriam de Ortega, directora Ejecutiva General del

IDIAP de Panamá, ante el consejo directivo, le entregó a Leónidas Batista Díaz, de República

Dominicana.



Dicho traspaso se realizó en el marco del III Congreso EUDR Data, en la Ciudad de Guatemala, donde

en este tiempo el ejecutivo dijo, asumir el compromiso de continuar impulsando una caficultura más

innovadora, resiliente, sostenible y trabajar para consolidar la calidad y competitividad para generar

mayores oportunidades en el sector y ser una voz común que represente y proyecte la caficultura de

Mesoamericana y el Caribe hacia el futuro.

Leónidas Batista Díaz reitero que durante su período de presidencia Pro-Témpore 2026-2027 trabajará de

manera articulada con la Secretaría Ejecutiva de PROMECAFE, los países miembros, el IICA, el CATIE y

nuestros aliados nacionales e internacionales.

Indico que su gestión estará alineada con los pilares estratégicos de PROMECAFE: Investigación y

Transformación Tecnológica; Incidencia Política; Fortalecimiento Institucional; Competitividad y

Mercados; y Sostenibilidad.

En este contexto, Díaz considero prioritario impulsar cinco grandes líneas de acción: Fortalecer la

investigación, la innovación y la transformación tecnológica; Avanzar hacia una caficultura climáticamente

resiliente y ambientalmente sostenible; Fortalecer la sanidad y la capacidad de respuesta regional;

Promover la competitividad, la calidad la diferenciación y el acceso a mercados y fortalecer nuestras

instituciones y nuestra capacidad de incidencia regional.

Leónidas indicó que durante su gestión procurara fortalecer la cooperación entre El Salvador, Nicaragua,

México, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Jamaica, junto con nuestros socios

estratégicos, especialmente el IICA y el CATIE.

“En nombre del Gobierno de la República Dominicana y del Instituto Dominicano del Café, asumimos esta

presidencia con humildad, entusiasmo y determinación.”, manifestó el funcionario.

Concluyo expresando que la República Dominicana pone a disposición de PROMECAFE su experiencia,

sus técnicos, sus productores y sus capacidades institucionales para continuar fortaleciendo esta gran alianza

regional.

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