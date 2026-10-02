Técnico de empresa contratista es detenido por conexión irregular en una residencia de Arroyo Hondo

En el marco de las acciones que desarrolla para combatir las conexiones ilegales y otras prácticas irregulares en las redes eléctricas, Edesur Dominicana informó sobre la detención de un técnico brigadista de una empresa contratista, quien fue sorprendido realizando una conexión irregular en una residencia del sector Los Cerros de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con las verificaciones realizadas en el lugar, el técnico habría intervenido un medidor que presentaba una avería y, en lugar de proceder con su sustitución conforme a los procedimientos establecidos, habría realizado una conexión directa de la residencia a la red eléctrica, presuntamente a cambio de un pago.

Ante la situación detectada, personal del Departamento de Operativos contra el Fraude, acompañado por una brigada de la Dirección de Pérdidas, se trasladó al lugar y procedió al levantamiento del acta de comprobación de irregularidad correspondiente, dejando constancia de las condiciones encontradas, y apoderando a las autoridades competentes.

EDESUR reiteró que no tolera actuaciones irregulares por parte de su personal ni de los técnicos y brigadistas pertenecientes a empresas contratistas que prestan servicios a la institución, y que mantiene sus mecanismos de supervisión y control para prevenir y enfrentar este tipo de situaciones.

Asimismo, la empresa recordó a la ciudadanía que dispone de canales habilitados para recibir denuncias sobre cualquier brigada, técnico o persona que incurra o intente incurrir en cobros indebidos, conexiones irregulares u otras prácticas contrarias a los procedimientos establecidos.

Las denuncias pueden realizarse a través del Call Center 809-683-9393, el portal energiasinfraude.com.do, las redes sociales institucionales y los buzones de sugerencias disponibles para estos fines.

EDESUR exhorta a la ciudadanía a utilizar estos canales y contribuir con la identificación y prevención de prácticas fraudulentas que afectan la seguridad, la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico