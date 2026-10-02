República Dominicana retirará su Embajada en Nicaragua mientras persistan condiciones que afectan la democracia

Washington, D.C., Estados Unidos. – El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, anunció este viernes la decisión de la República Dominicana de retirar su Embajada de la República de Nicaragua mientras persistan las condiciones que afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos en ese país.

“Hago pública, en la presente Consulta de Cancilleres, la decisión dominicana de retirar nuestra embajada en el hermano país de Nicaragua hasta tanto persistan las condiciones que aquí hemos denunciado”, manifestó Bisonó ante los representantes de los Estados miembros.

El canciller hizo el anuncio durante su intervención en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, D.C., órgano en el que Bisonó fue electo vicepresidente y que reunió a los representantes de los Estados miembros para examinar los acontecimientos en Nicaragua y determinar las acciones que consideren apropiadas, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

El ministro sostuvo que la posición dominicana responde a la política exterior definida por el presidente Luis Abinader, que tiene entre sus pilares la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos.

Al considerar que la respuesta regional debe trascender los pronunciamientos y traducirse en acciones concretas, Bisonó manifestó que la República Dominicana está dispuesta a respaldar, de manera proactiva y constructiva, los esfuerzos encaminados por la OEA para cumplir con el compromiso en materia democrática.

Durante su intervención, Bisonó recordó que numerosos países de la región han atravesado en distintos momentos de su historia períodos de dictadura y autoritarismo, experiencias que, señaló, deben reforzar el compromiso colectivo con la defensa de las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos de las Américas.

La decisión anunciada este viernes da continuidad a la posición expresada por el Gobierno dominicano el pasado 22 de julio, cuando condenó las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país no volverían a celebrarse elecciones. En esa ocasión, la República Dominicana llamó a garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y reafirmó su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

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