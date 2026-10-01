Proclaman en Nizao el inicio de la revolución de los techos en República Dominicana

Nizao, provincia Peravia.

En el acto de inauguración del proyecto Convite Solar celebrado en el Salón de actos del Ayuntamiento del municipio de Nizao, las organizaciones que patrocinan el proyecto así como miembros de la comunidad proclamaron el inicio de la revolución de los techos en República Dominicana.

Con la actividad se inauguró la instalación y puesta en funcionamiento de diez sistemas solares sobre techos en igual número de viviendas en esta localidad. En la mayoría de las viviendas se han colocado cuatro paneles solares de 625 Wats y una batería de litio con garantía de 10 años.

El presidente de RD100% Renovable, profesor Ramón Antonio Díaz, explicó que el proyecto demuestra que es viable instalar paneles solares a bajo costo y sin pagar el impuesto al Sol que exige la Superintendencia de Electricidad, SIE, y sin sufrir apagones.

Manifestó que si la solución técnica, financiera y social funciona para diez familias, también funcionará para 10 mil familias o más. Es el mismo principio y la aplicación de la misma metodología.

Señaló que la Superintendencia de Electricidad, SIE, a través del nuevo reglamento que regula la energía distribuida se ha propuesto dificultar a los sectores de menores ingresos la colocación de paneles solares en sus techos, imponiendo un cargo de un 25% por cada kwh inyectado a las redes supuestamente por uso de las redes eléctricas que no se le cobra a nadie más.

“El poder de este proyecto está en su capacidad de demostrar que los pobres pueden tener paneles solares en sus casas mediante la ayuda mutua, con el financiamiento blando del movimiento cooperativista y la asistencia internacional”, insistió.

Dijo que este proyecto es un desafío al Gobierno que sigue pagando más de 2 mil millones de dólares de subsidio eléctrico y otros 200 millones de pesos al año en bono luz que es un doble subsidio, en vez de usar parte de ese dinero en un cofinanciamiento para la instalación de sistemas solares sobre techos a favor de los sectores populares.

Pronosticó que dentro de muy poco, especialmente si continúa la guerra del Golfo Pérsico, el país necesitará tener otras fuentes de energías que no sean los combustibles fósiles importados o se paralizará por completo.

Energía solar avanza en el Caribe

Lillie Ogden del programa Isla del Instituto Montañas Rocosas, RMI, de los EUA, describió en su intervención en el acto de inauguración, los grandes avances de la energía solar que se han registrado en los últimos años en las islas del Caribe.

Indicó que prácticamente en el Caribe insular se han popularizado los paneles solares sobre techos representando un porcentaje significativo de la matriz eléctrica de esos países.

“Al margen de ideologías y de tipos de regímenes, el Caribe insular se ha alineado con la energía solar, a tal punto que en los últimos tres años los paneles solares sobre techos están aportando alrededor de un 5% de la electricidad que se consume en las islas. En Puerto Rico, por ejemplo, este aporte llega a alrededor del 10%”, comentó Ogden.

Afirmó que la necesidad ha llevado que países tan diferentes estén impulsando la energía solar sobre techos como Puerto Rico, Cuba, Barbados, las Bahamas y otras islas.

Planteó que la República Dominicana que es un importador neto de energía, no puede mantenerse al margen de la utilización del sol para generar electricidad y transformar a cada hogar en un generador de energía para cubrir sus propias necesidades y las del país.

“No se puede ignorar una fuente de riqueza como es el Sol, sino que por el contrario, se debe facilitar y agilizar su aprovechamiento para quienes más lo necesitan”, puntualizó.

Compromiso de COOPMAIMON

El presidente de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Maimón, COOPMAIMON, Marcos José Matías Hernández, expresó que su entidad está comprometida con este proyecto en razón de los principios cooperativistas a favor del medio ambiente y la defensa del clima.

A su juicio el proyecto ha logrado costos bajos, con óptima calidad de los equipos y un mecanismo que asegura la sostenibilidad financiera.

Los participantes pagarán una cuota mensual que oscilará entre los mil 400 pesos y los dos mil 700 pesos que en muchos casos es igual o menor que la mensualidad que ahora pagan de electricidad a la empresa distribuidora, con una tasa de interés de un 1% al mes y a un plazo de 7 años. “Además de esas ventajas, no sufrirán apagones”, ponderó.

Expuso que la solución financiera que hace posible este proyecto piloto es totalmente replicable a una escala mucho mayor, “lo que comenzaremos a poner a prueba con nuevas rondas de instalaciones hasta lograr que Nizao sea un referente de la energía solar en el país y en Caribe”.

Participantes

Las diez familias participantes en este proyecto piloto están representadas por Cándida María Valdez, Carla Mariali Paulino Cordero, Ramie Mikelle Paulino de La Cruz, Ney Luis de Jesús Pérez, Andrea Falcón Alvino, José Antonio Mercedes Lora.

También por Rosalía Jáquez Aglón, Dionisio Loreta Rosario (César), Franklin Roberty Ubrí Troncoso y Juana Francisca Falcón Alvino.

Según explica Ingrid Paulino, presidenta de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, estas familias y Nizao fueron escogidas para realizar este proyecto piloto por su gran oposición y lucha contra la contaminación que le atribuyen a la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

“Nizao sabe a costa de sus numerosas muertes causadas por Punta Catalina desde el año 2019, que los fósiles deben ser sustituidos por energía limpia. Estas familias como el pueblo de Nizao quieren que en vez de que se utilice carbón u otro fósil importado, se empleé el Sol, especialmente desde el techo de cada hogar dominicano”, declaró en sus palabras de clausura del evento.

La conducción del acto fue responsabilidad de Franklin Ubrí, que además de participante en el proyecto, es uno de los principales dirigentes de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia.

En la foto, los jefes de familias que participan en el proyecto Convite Solar Nizao, junto con dirigentes de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente, de RD100% Renovable y de la Cooperativa de Ahorros y Créditos de Maimón, COOPMAIMON.

Lillie Ogden, del Programa Isla del Instituto de Montañas Rocosas, RMI, de los EUA, explica los grandes avances logrados por la energía solar sobre techos en el Caribe Insular.

El profesor Ramón Antonio Díaz, presidente de RD100% Renovable, describe en qué consiste el proyecto Convite Solar Nizao y su importancia. A mano derecho, está el presidente de COOPMAIMON, Marcos José Matías Hernández, y a su izquierda, Lillie Ogden de RMI y Miriam Cabrera de RD100% Renovable que formaron parte de la mesa de honor en el acto de inauguración del proyecto Convite Solar Nizao.

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