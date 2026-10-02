Indotel y el Consejo de Zonas Francas impulsan capacitación digital para 6,000 colaboradores de zonas francas

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) suscribieron un acuerdo marco para capacitar en habilidades digitales básicas a 6,000 trabajadores del sector mediante el programa Soy Digital, con el propósito de fomentar la inclusión tecnológica, reducir la brecha digital y fortalecer la competitividad laboral.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, y el director ejecutivo del CNZFE, Johannes Marinus Kelner de Benito.

El funcionario de las telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, destacó que esta colaboración permitirá acercar el conocimiento y las herramientas digitales a 6,000 trabajadores de zonas francas, fortaleciendo sus competencias para desenvolverse con mayor seguridad y eficiencia en un entorno laboral cada vez más digitalizado.

“Con Soy Digital queremos que cada trabajador pueda convertir el conocimiento en una herramienta para crecer, aprovechar nuevas oportunidades y responder a las exigencias de un mercado laboral en constante transformación. Una fuerza laboral con mayores competencias digitales es también una fuerza laboral más productiva y competitiva”, expresó Gómez Mazara.

El programa Soy Digital proporcionará a los participantes conocimientos y herramientas para

desenvolverse de manera más segura y eficiente en el entorno digital, incluyendo temas como

detección de fraudes y noticias falsas en internet, protección de información personal y

contraseñas, uso de portales gubernamentales, manejo de formularios, programas de oficina,

correo electrónico y archivos digitales.

Asimismo, las capacitaciones facilitarán herramientas para el aprendizaje en línea, la búsqueda de información confiable y la colaboración a distancia mediante plataformas virtuales, contribuyendo al fortalecimiento de competencias que pueden ampliar las oportunidades de desarrollo laboral de los participantes.

De su lado, Johannes Kelner expresó que “esta alianza permitirá acercar oportunidades concretas de formación a miles de colaboradores del sector de zonas francas. Para el CNZFE, el desarrollo del talento humano es un componente fundamental para continuar fortaleciendo la competitividad y acompañar la evolución de las empresas que forman parte de esta industria”.

Como parte de la iniciativa, Indotel proporcionará los módulos formativos, las plataformas, los materiales pedagógicos y los equipos tecnológicos necesarios para desarrollar las jornadas de capacitación, además del seguimiento del proyecto y la emisión de los certificados oficiales correspondientes.

El CNZFE, como institución articuladora del sector, coordinará y promoverá la participación de las empresas y de los trabajadores beneficiarios, trabajando junto a las compañías para organizar las fechas y horarios de las jornadas de manera que los colaboradores puedan acceder a la formación sin afectar las operaciones productivas.

De igual manera, el CNZFE facilitará la coordinación con las empresas para generar las

condiciones necesarias para el desarrollo de las capacitaciones y acompañará el proceso de

implementación para favorecer que esta oportunidad de formación llegue a los colaboradores de las zonas francas de todo el país.

Ambas instituciones establecerán un cronograma con las diferentes fases de implementación,

fechas de inicio y metas parciales, así como indicadores de desempeño y mecanismos de

seguimiento que permitan medir el avance de las capacitaciones.

Todas las capacitaciones, talleres, materiales y herramientas tecnológicas contempladas en la

iniciativa serán gratuitos para los participantes. El acuerdo no contempla transferencias de fondos, pagos ni contraprestaciones económicas entre las instituciones.

Los datos personales recopilados durante los procesos de convocatoria, inscripción, evaluación y certificación de los participantes serán utilizados exclusivamente para los fines del programa, conforme a las disposiciones aplicables para la protección de esta información.

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