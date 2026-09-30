Edesur, ETED y EGEHID desarrollan amplio operativo para fortalecer circuitos, subestaciones y transformador de potencia en Neiba

NEIBA, Bahoruco. Edesur Dominicana, en coordinación con la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), ejecuta acciones integrales para mejorar la calidad y la estabilidad del servicio eléctrico en Neiba.

Con los trabajos, previstos a corto y mediano plazo, se busca reforzar las condiciones operativas del circuito NEYB102, lo que contribuirá a optimizar el servicio de los circuitos NEYB101 y NEYB103, que se abastecen de la Subestación Eléctrica Neiba.



La iniciativa contempla el mantenimiento, por parte de Edesur, del transformador de potencia de 10.5 megavoltioamperios (MVA) ubicado en la Central Las Damas, perteneciente a EGEHID, así como la instalación de un banco de reguladores.

Asimismo, la distribuidora tiene previsto construir una nueva salida de media tensión desde la subestación Jimaní, lo que permitirá dividir la carga del circuito NEYB102.

Como parte del proyecto, se contempla que la ETED optimice el funcionamiento del banco de capacitores de la subestación de Duvergé e instale un nuevo equipo de este tipo en la subestación de Neiba. La combinación de estas acciones permitirá mejorar la regulación del voltaje y las condiciones de operación de la red.

El circuito NEYB102 tiene una extensión de 181.16 kilómetros de redes de media tensión y, debido a su considerable longitud enfrenta desafíos técnicos relacionados, entre otros aspectos, con los niveles de tensión de la línea de transmisión de 69 kilovoltios (kV) que lo alimenta.

Las intervenciones beneficiarán a miles de usuarios residentes de El Estero, Villa Jaragua, Las Clavellinas, Los Ríos, Postrer Río, La Descubierta, Guayabal, Boca Cachón, Bartolomé, Los Pinos del Edén, Ángel Félix, Boca Cachón Nuevo y Tierra Nueva de Jimaní.

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