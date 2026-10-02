El diputado Otoniel Tejeda agradece al presidente Abinader construcción multiuso deportivo en los Cacaos ,San Cristóbal

Por Emmanuel Solano

Los Cacaos, San Cristóbal.- El diputado Otoniel Tejeda Martínez agradeció al señor presidente Luís Abinader la construcción de un multiuso deportivo, una de las obras más demandadas por los diferentes sectores de esta localidad.

El joven legislador oriundo de este municipio expresó su agradecimiento al jefe del Estado por haber dispuesto al ministro de Deporte Kelvin Cruz la construcción de esta obra que viene a contribuir con la educación, el deporte y la salud de los niños,niñas,adolescentes, jóvenes y adultos de este pueblo.

Precisó que este primer picazo es el inicio para hacer realidad el Multiuso Deportivo de Los Cacaos, el cual se levanta con una inversión de 25 millones de pesos.

Añadió que esta obra aunada a la que se llevan a cabo en este municipio los moradores de esta localidad dicen a todo pulmón que el cambio se siente y que no van a mirar hacia atrás.

Una obra anhelada durante décadas por nuestros jóvenes y toda nuestra comunidad, que servirá no solo para fines deportivos, también será un espacio acogedor para las distintas actividades del pueblo. ¡Seguimos construyendo oportunidades para nuestros municipios! Ver menos

Visited 2 times, 2 visit(s) today