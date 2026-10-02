Almacenes Unidos Inaugura nueva Sucursal Ave. Luperón y amplía su presencia en Santo Domingo

República Dominicana. Santo Domingo, D.N – Jueves, 1 de Octubre 2026. En un ambiente festivo y de gran expectación, Almacenes Unidos apertura su 4ta. Sucursal en República Dominicana. El acto inaugural contó con invitados, suplidores, influencers, representantes del sector Empresarial, Industrial y Económico del país, así como ejecutivos de los medios de comunicación.

Sra. Marianne Cruz, fungió como maestra de ceremonias y ofreció la bienvenida a las presentes, e invitó a realizar la bendición de la obra, al párroco Padre Santiago Rodríguez -Palancas.

Luego invitó al Arquitecto Mario García, representante de Constructora OTALSA, del Grupo Avellano, contratista general del proyecto a ofrecer los detalles más relevantes de la obra. La misma consta de 8,500mt2 de ferretería, 3,500 mt2 de supermercado, 18,900mt2 de almacenes, 2,300mt2 de oficinas administrativas y 19,600mt2 de parqueos, entre otros.

La misma, cuenta con una arquitectura moderna, que combina elegancia con funcionalidad, donde se respetaron todas las normas, códigos ambientales y de construcción vigentes, y que ha sido una obra del esfuerzo de un equipo humano extraordinario que lo hizo posible.

Agradeció al equipo de arquitectos e ingenieros encabezados por la arquitecta Clara García en la conceptualización y creación de los espacios y al Ing. Luis José Brugal de Constructora Otalsa en la parte estructural; Y por último ofreció las gracias a las empresas y contratistas que participaron en este proyecto desde su inicio.

Marianne Cruz, luego seguida invitó al Sr. Florencio García, Presidente –Ejecutivo de la empresa, a ofrecer su discurso central, el cual señaló que la apertura de esta nueva tienda constituye un hito significativo para Almacenes Unidos, una empresa familiar que continua creciendo con el firme compromiso de ofrecer a sus clientes una experiencia de compra cada vez más cómoda, cercana y satisfactoria.

Este nuevo establecimiento ha sido concebido para brindar un servicio ágil y de calidad, con una amplia variedad de productos y soluciones que respondan a las necesidades de las familias y empresas de la zona, manteniendo siempre como prioridad la atención, la confianza de nuestros clientes.

En Unidos Luperón, los clientes encontrarán una amplia selección de productos en ferretería, construcción, supermercado, electrodomésticos y artículos para el hogar, todos cuidadosamente elegidos para satisfacer sus necesidades y aspiraciones, al precio más competitivo. La empresa trabaja con marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, con el firme propósito de ofrecer lo mejor en calidad, estilo y confianza, consolidando así su compromiso de brindar una compra integral y diferenciada. Almacenes Unidos nació en 1964, con la visión de servir a la comunidad a través de la venta al por mayor de artículos ferreteros. Con el paso del tiempo, su historia se convirtió en un camino de crecimiento y transformación. En el año 2000, con la apertura de Unidos Kennedy, la empresa dio un salto hacia el futuro al convertirse en una tienda por departamentos. Más adelante, con la construcción de Unidos Sarasota, incorporó un supermercado, ampliando su oferta para brindar más soluciones, luego la apertura de Unidos Punta Cana, la primera en el interior del país.

Hoy, Unidos celebra más de seis décadas de esfuerzo, dedicación y buena práctica. Su historia está marcada por la excelencia y por un equipo de colaboradores apasionados, que trabajan con entrega para ofrecer a cada consumidor la mejor opción. Unidos es más que una empresa: es una familia que crece junto a su gente. Por razón de la inauguración de su nueva sucursal, Unidos Luperón estará ofreciendo descuentos especiales y grandes promociones, aprovechando a su vez, el lanzamiento de la temporada Navideña, para que los clientes disfruten al máximo de su visita en todas sus tiendas.

Luego de las palabras de Don Florencio García, Sra. Marianne Cruz, invita al corte de cinta (En este momento las familias Fernández y García) les acompañan y posan para las cámaras.

Terminado el acto, la maestra de ceremonia, invita a los asistentes a un brindis o cóctel y conocer las instalaciones.

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