Almacenes Unidos Inaugura nueva Sucursal Ave. Luperón y amplía su presencia en Santo Domingo
4ta. Sucursal en La Republica Dominicana
Agradeció al equipo de arquitectos e ingenieros encabezados por la arquitecta Clara García en la conceptualización y creación de los espacios y al Ing. Luis José Brugal de Constructora Otalsa en la parte estructural; Y por último ofreció las gracias a las empresas y contratistas que participaron en este proyecto desde su inicio.
En Unidos Luperón, los clientes encontrarán una amplia selección de productos en ferretería, construcción, supermercado, electrodomésticos y artículos para el hogar, todos cuidadosamente elegidos para satisfacer sus necesidades y aspiraciones, al precio más competitivo. La empresa trabaja con marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, con el firme propósito de ofrecer lo mejor en calidad, estilo y confianza, consolidando así su compromiso de brindar una compra integral y diferenciada.
Almacenes Unidos nació en 1964, con la visión de servir a la comunidad a través de la venta al por mayor de artículos ferreteros. Con el paso del tiempo, su historia se convirtió en un camino de crecimiento y transformación. En el año 2000, con la apertura de Unidos Kennedy, la empresa dio un salto hacia el futuro al convertirse en una tienda por departamentos. Más adelante, con la construcción de Unidos Sarasota, incorporó un supermercado, ampliando su oferta para brindar más soluciones, luego la apertura de Unidos Punta Cana, la primera en el interior del país.
Hoy, Unidos celebra más de seis décadas de esfuerzo, dedicación y buena práctica. Su historia está marcada por la excelencia y por un equipo de colaboradores apasionados, que trabajan con entrega para ofrecer a cada consumidor la mejor opción.
Unidos es más que una empresa: es una familia que crece junto a su gente.
Por razón de la inauguración de su nueva sucursal, Unidos Luperón estará ofreciendo descuentos especiales y grandes promociones, aprovechando a su vez, el lanzamiento de la temporada Navideña, para que los clientes disfruten al máximo de su visita en todas sus tiendas.