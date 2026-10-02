Luis “El Gallo” destaca excelentes relaciones EEUU y RD, y valora gobierno de Abinader

El líder de la Unión Demócrata Cristiana -UDC, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, destacó hoy las excelentes relaciones económicas y sociales entre la República Dominicana y los Estados Unidos, y vio positiva la valoración que hace Donald Trump del presidente Luis Abinader.

Señaló que los norteamericanos y los dominicanos están hermanados en un lenguaje de paz, de trabajo, de búsqueda conjunta del progreso y el desarrollo.

El presidente de la UDC enfatizó que las buenas relaciones se expanden y vigorizan por los reconocimientos que hace el presidente norteamericano de Abinader, a quien considera un excelente gobernante y un gran y buen tipo.

Señaló que enfrentando situaciones económicas y políticas difíciles, luego de la pandemia, el presidente Luis Abinader ha sabido impulsar al país hacia adelante, lo cual le ha merecido el reconocimiento de Trump.

Hoy son magnificas las relaciones y la cooperación entre los norteamericanos y la República Dominicana, siendo el eje impulsador de esa situación la forma de Abinader manejar los asuntos de gobierno.

La UDC, dijo, siempre ha dado su respaldo a la mejor de las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana, la cual cada día debe de ir creciendo para beneficio de todos los dominicanos.

Enfatizó que la UDC es el único partido del sistema que ha dado su resuelto respaldo a Trump, tanto en las elecciones norteamericanas, como en el trajinar diario de su mandato.

Afirmó que como partido democrático y cristiano, la UDC siempre piensa en las alianzas, como es el caso con los norteamericanos, donde se respete el derecho de cada país a vivir en paz y tener los socios económicos, sociales y de inversiones que le puedan ayudar.

Recordó que cuando la UDC dio su respaldo electoral a Abinader el punto fundamental de la alianza era que juntos lucharan por el fortalecimiento institucional, y que siempre se respete nuestra soberanía.

Al día de hoy, el presidente Abinader es un abanderado de la institucionalidad y del respeto a los recursos del Estado, así como de fomentar el desarrollo nacional y dar confianza a los inversionistas extranjeros.

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