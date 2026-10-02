Carolina Mejía supervisa ejecución de obras que transforman distintos sectores del DN

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía supervisó la ejecución de varias obras que desarrolla la Alcaldía del Distrito Nacional para impactar en la vida de los residentes en diversos sectores capitaleños.

A lo largo de esta semana, la aspirante presidencial ha verificado personalmente el progreso en la construcción de la segunda etapa del Bulevar Pedro Livio Cedeño, parque Villas Claudia (De Las Rolas), parque Braulio Álvarez y diversas áreas verdes que están siendo intervenidas en el sector Los Jardines.

La ejecutiva municipal fue acompañada en estos recorridos por colaboradores del cabildo que le detallaron los pormenores técnicos de cada fase que se han estado produciendo en estas obras.

Carolina Mejía fue recibida por el liderazgo comunitario en el sector Villas Claudia, donde recorrió la intervención que realiza el cabildo en el parque del mismo nombre, también conocido como De Las Rolas.

En la segunda etapa del bulevar Pedro Livio Cedeño las brigadas están desarrollando mejoras estructurales y paisajísticas, para mejorar la seguridad de los transeúntes, beneficiando a miles de residentes de sectores circundantes como Villas Agrícolas y el ensanche Luperón.

En Los Jardines el cabildo avanza en el embellecimiento de cinco áreas verdes, además, se encuentra construyendo aceras y contenes. Recientemente, Carolina entregó instaladas 439 luminarias LED, llevando seguridad e iluminación a 59 calles en este sector.

En Villa Consuelo, el parque Braulio Álvarez está siendo sometido a un profundo remozamiento para dotar el espacio de mayor seguridad, cumpliendo así con una solicitud hecha por la comunidad.

La Alcaldía del Distrito Nacional también inició la construcción del parque Reyes Católicos, ubicado en la avenida Paseo de los Reyes Católicos.

Visited 1 times, 1 visit(s) today