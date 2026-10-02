Leyes entran en vigor en NYC este 1 y 10 de octubre; dominicanos se beneficiarían

NUEVA YORK.- A partir de este 1 de octubre entraron en vigor en esta ciudad varias leyes de las cuales decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, se beneficiarán.

Los contratos de arrendamiento nuevos o renovados de 1 y 2 años que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 no tendrán aumentos. Esto abarcará aproximadamente a 1 millón de viviendas con renta regulada.

Asimismo, el 10 de octubre entrará en vigor la prohibición de sustancias químicas nocivas en productos de higiene menstrual e íntima, incluidos ingredientes añadidos perjudiciales para la salud humana, según lo especifica la ley.

También se prohíbe a las empresas recurrir a suscripciones engañosas y cargos abusivos, garantizando que los neoyorquinos puedan cancelar fácilmente renovaciones automáticas y servicios continuos.

Los consumidores pueden presentar quejas llamando al 311 o a través de la página del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de NYC = https://www.nyc.gov/site/dca/ consumers/file-complaint.page

Aunque no es una medida nueva, conviene recordar los requisitos de calefacción y agua caliente para propietarios e inquilinos. Del 1 de octubre al 31 de mayo, la ciudad exige a los propietarios proporcionar calefacción conforme a estas normas.

Entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, si la temperatura exterior baja de 55 °F, la interior debe ser al menos de 68 °F.

Entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, la temperatura interior debe ser de al menos 62 °F en todo momento, sin requisito de temperatura exterior.

Se pueden presentar quejas sobre edificios residenciales sin suficiente agua caliente en cualquier época del año, según lo estipula la ciudad.

Para más información = https://portal.311.nyc.gov/ article/?kanumber=KA-01036

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