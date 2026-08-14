Superintendencia de Seguros y UNIBE acuerdan fortalecer capacitación y cultura de cumplimiento en el sector

Santo Domingo.- La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) suscribieron un acuerdo de colaboración orientado a promover la formación especializada, el intercambio de conocimientos y la capacitación del personal vinculado al sector asegurador.

El acuerdo fue suscrito por el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, y la vicerrectora administrativa de UNIBE, Grace Cochón, quienes estuvieron acompañados por el intendente de Seguros, Francisco Campos; la directora de Prevención de Lavado de Activos de la SIS, Lillian Báez Ureña, así como por asesores y directores de las áreas sustantivas de la institución.

Por UNIBE también participaron Loraine Amell, vicerrectora de Vinculación; Maribel Medina, directora de Educación Continua; Marien de Moya, encargada de Vinculación, y Hayley Olivo, docente y coordinadora del programa especializado en Gestión de Seguros.

Durante su participación, la vicerrectora administrativa de UNIBE, Grace Cochón, destacó la importancia del acuerdo, al considerar que responde a la misión de la universidad de fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado, la academia y la sociedad, especialmente en áreas fundamentales como la prevención del lavado de activos.

“Nos sentimos muy satisfechos de contribuir a la formación en este tema, que aporta de manera significativa a la estabilidad financiera y la transparencia en el ámbito económico del país. Contamos con varios años desarrollando estos programas, pero tener el aval de la Superintendencia de Seguros representa un respaldo muy importante para nosotros”, destacó.

Por su parte, el superintendente Julio César Valentín Jiminián enfatizó la importancia de la formación del talento humano como eje fundamental para el desarrollo del sector asegurador y del país, al tiempo que valoró el aporte académico de UNIBE al ecosistema asegurador nacional.

“Esperamos que esta alianza sea fecunda y forme parte del legado de ambas instituciones, contribuyendo en la colocación de columnas en la construcción de un mejor país, donde cada sector cuente con personas dotadas de conocimientos actualizados. Y nadie mejor que la academia para aportar a ese propósito. Cuando hablamos de academia, hablamos de una que se distingue por su calidad y excelencia, como lo es UNIBE”, expresó.

Formación especializada para responder a las necesidades del sector

El convenio tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, la solvencia y la profesionalización del sector asegurador, mediante una mayor articulación entre la academia y el organismo regulador, en beneficio de la integridad del sistema financiero nacional y la protección de los asegurados.

En ese marco, ambas instituciones promoverán el intercambio de experiencias, conocimientos, personal y buenas prácticas en áreas de interés común, así como el desarrollo de actividades académicas y de educación continua.

UNIBE desarrollará programas especializados con énfasis en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de contenidos relacionados con la función actuarial aplicada al sector asegurador.

La universidad también otorgará becas al personal técnico y administrativo de la SIS y facilitará espacios físicos para el desarrollo de las actividades previstas en el convenio.

Por su parte, la Superintendencia de Seguros facilitará docentes y expertos para impartir conferencias, módulos, cursos, talleres y otras actividades académicas, aportando su experiencia y conocimientos técnicos en las áreas de su competencia.

Asimismo, brindará respaldo técnico e institucional a las iniciativas que se desarrollen en el marco de la alianza. Ambas entidades podrán compartir información y materiales docentes, así como colaborar en otras actividades de interés común, conforme a sus capacidades y normas internas.

Con esta colaboración, la Superintendencia de Seguros y UNIBE buscan contribuir a que el sector asegurador cuente con profesionales mejor preparados para responder a sus desafíos actuales, elevar los estándares de desempeño y promover una mayor protección de los asegurados.

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