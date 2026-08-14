Licey une voluntades con Refidomsa para formar conciencia ambiental

SANTO DOMINGO (Licey.com).– El Club Atlético Licey tuvo una provechosa y enriquecedora jornada formativa impartida por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), orientada a sembrar conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales y la sostenibilidad energética.

El encuentro reunió a 60 niños y jóvenes de la Academia Infantil Tigres del Licey, quienes tuvieron la oportunidad de aprender de manera cercana y didáctica cómo opera la principal entidad de derivados del petróleo del país, sus objetivos de suministro nacional y el rol que juega cada ciudadano en la preservación del entorno.

Durante la actividad, los facilitadores de Refidomsa expusieron de forma interactiva las iniciativas y buenas prácticas ambientales que implementa la empresa. Asimismo, se motivó a los pequeños atletas a adoptar hábitos responsables en su vida cotidiana, bajo la premisa de que las acciones individuales contribuyen a la protección del planeta.

Con este tipo de alianzas estratégicas, los Tigres del Licey reafirman su firme compromiso institucional de no solo formar los niños dentro del terreno de juego, sino también ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con el futuro de la República Dominicana.

La directiva azul agradece profundamente a todo el equipo de Refidomsa por dedicar esta valiosa jornada a la familia liceísta y por impulsar la educación integral de las nuevas generaciones.

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