Dominicanos NY llaman a otros quisqueyanos en Illinois porque alguien allí se sacó US$1,040 millones en Powerball

NUEVA YORK.- Dominicanos en el Alto Manhattan están llamando a familiares, amigos y conocidos residentes en el estado de Illinois, luego de que una persona comprara este miércoles un boleto de Powerball en una estación de gasolina mientras echaba combustible y ganara un premio de US$1,040 millones.

En el estado de Illinois residen aproximadamente 15 mil dominicanos, y con frecuencia se escucha en las principales vías de Washington Heights e Inwood: «¿Llamaste a tu gente en Illinois? “Allá se sacaron un premio de más de mil millones y uno nunca sabe si alguna de la gente de uno fue la agraciada.»

Estas y otras conversaciones se escuchan en las avenidas Saint Nicholas, Sherman, Broadway, Nagle, Amsterdam y en las calles Dyckman, 181, 204 y 207, entre otras.

Los números ganadores fueron 4, 26, 66, 67 y 69; el Powerball rojo fue el 9, con un multiplicador Power Play de 2. El boleto se compró en la gasolinera Hy-Vee en Quincy, a unos 160 kilómetros al oeste de Springfield, la capital del estado.

Según la Lotería de Illinois, la gasolinera Hy-Vee recibirá una bonificación en efectivo de US$500,000 por haber vendido el boleto ganador del premio mayor.

El premio mayor más grande registrado de Powerball, de US$2,040 millones, se ganó en California en 2022. El premio de US$1,800 millones del año pasado ocupa el segundo lugar.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente una entre 292.2 millones.

Para ponerlo en perspectiva, una persona tiene más probabilidades de ser alcanzada por un rayo en un año determinado, una entre 1.22 millones, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las probabilidades de morir por el ataque de un tiburón a lo largo de la vida son aproximadamente de uno entre 4.3 millones, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones.

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las10:59 p.m.

En la Gran Manzana hubo largas filas en bodegas, supermercados, restaurantes y otros establecimientos comerciales donde se venden boletos de lotería.

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