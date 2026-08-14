Acroarte dedicará la XV Gala del Premio al Mérito Periodístico a Juan T. H.

Santo Domingo, D.N. – La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebrará la XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2026, ceremonial que reconoce la trayectoria, dedicación y aportes de cronistas de arte y personalidades que han contribuido al desarrollo de la comunicación, la cultura, la educación, las artes y el mecenazgo en la República Dominicana.

La gala, que se llevará a cabo el martes 1 de septiembre de 2026, estará dedicada al destacado periodista Juan Taveras Hernández, en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria profesional ininterrumpida y a su permanente compromiso con la comunicación y la sociedad dominicana.

Durante el ceremonial, Acroarte distinguirá a personalidades de la sociedad civil, profesionales de los medios de comunicación y miembros de la institución —tanto de la sede nacional como de sus filiales en Santiago, Nueva York y Miami— que han realizado aportes significativos al desarrollo y promoción del periodismo, el arte y la cultura en el país.

El Premio Acroarte al Mérito Periodístico constituye una de las distinciones más importantes otorgadas por la institución, resaltando valores como la trayectoria, la ética, la responsabilidad y el compromiso social.

«Juan TH se convirtió en un referente de la crónica de arte en la República Dominicana; nos enseñó, desde su ejercicio profesional, que el periodismo de entretenimiento también puede ser cultura, literatura, referencia y calidad. Como sus compañeros de camino en Acroarte, nos sentimos regocijados de reconocer su trayectoria y sus logros en esta gala», puntualizó Marivell Contreras, presidenta de Acroarte.

Juan T. H.: una trayectoria de compromiso con el periodismo:

Juan Taveras Hernández es un reconocido periodista, escritor y comunicador dominicano con una sólida trayectoria en los medios nacionales. A lo largo de su carrera ha ejercido la profesión desde una perspectiva crítica y comprometida, destacándose por sus análisis, comentarios y artículos de opinión sobre temas de interés nacional.

Su labor profesional se ha caracterizado por la defensa de la libertad de expresión, la responsabilidad social y los valores democráticos. Su voz y sus escritos han formado parte de debates trascendentales en la vida nacional, enriqueciendo el pensamiento y la opinión pública del país.

Con esta dedicatoria, Acroarte reconoce en Juan T. H. a un referente para varias generaciones de periodistas y comunicadores, así como su valiosa contribución al fortalecimiento del ejercicio periodístico en la República Dominicana.

La XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2026 reunirá a miembros de la entidad, periodistas, artistas, gestores culturales, representantes institucionales y personalidades de distintos sectores, en una noche dedicada a celebrar el talento y los aportes de quienes impulsan la sociedad a través de la comunicación, el arte y la cultura.

Perfil de Juan Taveras Hernández:

Juan TH, como es ampliamente conocido, nació en San Francisco de Macorís el 13 de julio de 1953. Es el primogénito del matrimonio conformado por Próspero Taveras y Juana (Cielo) Hernández.

Labora desde hace más de 40 años en el periódico El Nacional de ¡Ahora!, donde es uno de sus principales columnistas y redactores. Posee una amplia experiencia en radio, televisión, prensa escrita, medios digitales y corresponsalía de prensa extranjera. Destaca su participación como comentarista en espacios televisivos como El Show del Mediodía y 7 x 7 Roberto (Color Visión), así como productor y conductor de programas en Canal 45 y Canal 19.

Durante más de 30 años se desempeñó como comentarista político y coordinador en los emblemáticos programas El Gobierno de la Mañana y El Gobierno de la Tarde, transmitidos por la emisora Z-101. Actualmente es director del periódico La Razón y productor/conductor del espacio musical Las Favoritas de Juan TH, que se transmite los domingos por Rumba 98.5 FM.

Es licenciado en Comunicación Social y en Derecho, con diplomados en Comunicación y Ciencias Políticas. Cursó estudios de periodismo para el desarrollo en Roma, Italia, bajo los auspicios de las Naciones Unidas; marketing político en Miami, Florida; y participó en programas de capacitación para periodistas latinoamericanos en la República Popular China, invitado por el Ministerio de Comercio de esa nación.

En 2002 fue condecorado con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella por el presidente de la República.

En el ámbito literario, es autor del libro de ensayos Juan TH en voz alta y de los poemarios Noches de insomnio, De amores y otros dolores, y la trilogía Juan TH en tres tiempos (Tiempo de tempestad, Tiempo de amor y Tiempo de nostalgia).

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