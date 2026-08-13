Serie de investigación de Primicias RD: Cementos Progreso Dominicana en el mapa regional de la innovación tecnológica, sostenibilidad, protección ambiental, impulsando la resiliencia, 127 años de experiencia y liderazgo

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La experiencia y liderazgo de Cementos Progreso Holding SL., viene desde que fue fundada en el 1899.

Exhibe su liderazgo regional en la fabricación de cemento, con su concreto y los materiales de construcción para la industria de la construcción en los países donde opera en Latinoamérica.

LOGROS DE CEMENTOS PROGRESO EN RD- MUEVE LA ECONOMIA

El relanzamiento del Cemento Titán bajo Cementos Progreso

Aporta al mercado dominicano con estándares internacionales

Hace realidad una robustez operativa

La recertificación con la norma ISO 45001 para el periodo 2025-2028

Pilar de estabilidad y generación de riqueza local

El aliado estratégico para la industria de la construcción de RD

Fomenta el talento local

La planta de concreto Los Pinos, en la avenida Isabel Aguiar No. 99, en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, mueve la economía de la zona.

Lo mismo que Cementos y concreto Marañón

Prolongación 27 de Febrero

Cementos Progreso genera mil empleos directos y 1,500 indirectos, se expande en el mercado local, dinamiza la actividad industrial, consolidando su presencia en República Dominicana, logros con hitos financieros

Empresa vital para la ejecución de proyectos de infraestructura en el país y en el Caribe

Una empresa que hace realidad iniciativa de responsabilidad social empresarial con iniciativas que han impactado positivamente más de 39,000 personas en 13 comunidades.

Programas de alto valor de Cementos Progreso son:

El fomento a emprendimientos

Ejecución de proyectos para mejorar aceras, contenes, muros y cruces vehiculares en comunidades

Programas Eco líderes

Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad

Futuro Próspero

Comunidades Sostenibles

Huella Verde

Iniciativas de mejoramiento de infraestructuras

Labor de Voluntariado Unidos por un Sueño

El DIARIO DE CEMENTOS PROGRESO DOMINICANA

El periódico Primicias República Dominicana se decidió por investigar el diario de Cementos Progreso Dominicana en el país, desde que se anunció la adquisición del 100% de Cemex en el país.

5 de agosto de 2024: no solo se anunció la operación entre Cementos Progreso Dominicana, sino también amplios detalles de importancia para orientar a dominicanos, guatemaltecos, latinoamericanos y caribeños sobre la transacción con Cemex Dominicana

La ampliación de las capacidades de Cementos Progreso, incursionando en una economía con un mercado de la construcción súper dinámico

La expansión de sus operaciones en República Dominicana y Haití

Consolida su liderazgo regional en la industria del cemento

Amplía sus operaciones a ocho naciones en América Latina y el Caribe

Cementos Progreso Dominicana generando progreso

La importancia de la República Dominicana para Cementos Progreso, enfatizada por José Raúl González, CEO de Cementos Progreso

Su compromiso con el desarrollo de las naciones donde opera Cementos Progreso Dominicana

Cementos Progreso Dominicana produciendo cemento, concreto y vendiendo materiales para la construcción en una economía cuyo crecimiento es medido por el Banco Central, CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), firmas de economistas, como el Ministerio de Hacienda y Economía, DGII y otras instituciones del gobierno y del sector privado

26 de marzo de 2026, Primicias divulga Cementos Progreso Dominicana: atender las prioridades más urgentes es clave para una República Dominicana más resiliente y sostenible.

En el trabajo periodístico, Cementos Progreso Dominicana reafirma su compromiso con la República Dominicana al participar en la X Edición de Ganancias Sostenibles 2026 de ECORED, resaltando su llegada como una inversión estratégica orientada a generar impacto sostenible y de largo plazo, reflejando su visión de crecimiento sostenible y su confianza en el potencial del país como motor de desarrollo en la región.

En ese evento participó Enrique A. García, vicepresidente ejecutivo para la región del Caribe de Cementos Progreso, compartiendo una visión clara sobre el rol de la industria del cemento en el sector de la construcción en el desarrollo del país, considerando que atender las prioridades más urgentes es de importancia para fortalecer la resiliencia de la nación.

Según García, el rol de la industria del cemento es básico para habilitar el desarrollo sostenible, no solo desde la infraestructura, sino como articulador de bienestar social, crecimiento económico y protección ambiental.

TEMAS CLAVES CON CEMENTOS PROGRESO DOMINICANA

En su estrategia en RD, pone en alto su alianza con la nación

Pilares de sostenibilidad y principios éticos

Cementos Progreso transparenta sus procesos de innovación y sostenibilidad industrial

28 de julio de 2026, Cementos Progreso abrió sus puertas con “Amigos Progreso, un programa para acercar la industria a la sociedad, con visitas guiadas a las operaciones de cemento y concreto, dirigidas a estudiantes, gremios, instituciones y otros sectores de la sociedad para conocer de cerca los procesos, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad que caracterizan a la compañía

La empresa abrió su planta de cemento en San Pedro de Macorís, la más grande en el Caribe

La planta de concreto Cementos Progreso, facilitando que los visitantes conozcan de primera mano los procesos de producción, estándares de calidad, las iniciativas de sostenibilidad, como la contribución de la industria cementera al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

DETALLES TRASCENDENTALES DE CEMENTOS PROGRESO

Aporta a un sector industrial robusto en la producción de cemento portland

Al liderazgo continental del país en la producción de cemento per cápita

Al fortalecimiento de sus estándares medioambientales

A una mayor presencia del cemento dominicano en crecientes mercados internacionales

A súper presencia en la transformación de la República Dominicana

Suma energía a la industria cementera dominicana y latinoamericana

Aporta a la capacidad instalada de la industria del cemento que se aproxima a los 11 millones de toneladas métricas

Formando parte de las 1.2 millones de toneladas de cemento exportadas por diferentes empresas cementeras del país

Transfiriendo conocimiento dentro del sector construcción

Aportando para enfrentar con éxitos los retos del cambio climático

Mantiene la marca Cemento Titán, emblemática en la industria de la construcción dominicana

Una empresa reconocida por su aporte a la inversión extranjera en la industria de la construcción

Cementos Progreso forma parte de la membresía de ADOCEM, junto a las empresas Argos Dominicana, Cementos Cibao, Domicem, Cementos Panam y Cemento Santo Domingo.

RECUERDOS DE CEMEX DOMINICANA EN RD

Desde 1995 Cemex Dominicana producía y comercializaba cemento, cal y concreto en República Dominicana.

Contó con una planta de cemento en RD

10 plantas de concreto

Tres terminales marítimas

Dos canteras de agregados

Una mina de yeso

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