Serie de investigación de Primicias RD: Cementos Progreso Dominicana en el mapa regional de la innovación tecnológica, sostenibilidad, protección ambiental, impulsando la resiliencia, 127 años de experiencia y liderazgo
(Y2)
La experiencia y liderazgo de Cementos Progreso Holding SL., viene desde que fue fundada en el 1899.
Exhibe su liderazgo regional en la fabricación de cemento, con su concreto y los materiales de construcción para la industria de la construcción en los países donde opera en Latinoamérica.
LOGROS DE CEMENTOS PROGRESO EN RD- MUEVE LA ECONOMIA
El relanzamiento del Cemento Titán bajo Cementos Progreso
Aporta al mercado dominicano con estándares internacionales
Hace realidad una robustez operativa
La recertificación con la norma ISO 45001 para el periodo 2025-2028
Pilar de estabilidad y generación de riqueza local
El aliado estratégico para la industria de la construcción de RD
Fomenta el talento local
La planta de concreto Los Pinos, en la avenida Isabel Aguiar No. 99, en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, mueve la economía de la zona.
Lo mismo que Cementos y concreto Marañón
Prolongación 27 de Febrero
Cementos Progreso genera mil empleos directos y 1,500 indirectos, se expande en el mercado local, dinamiza la actividad industrial, consolidando su presencia en República Dominicana, logros con hitos financieros
Empresa vital para la ejecución de proyectos de infraestructura en el país y en el Caribe
Una empresa que hace realidad iniciativa de responsabilidad social empresarial con iniciativas que han impactado positivamente más de 39,000 personas en 13 comunidades.
Programas de alto valor de Cementos Progreso son:
El fomento a emprendimientos
Ejecución de proyectos para mejorar aceras, contenes, muros y cruces vehiculares en comunidades
Programas Eco líderes
Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad
Futuro Próspero
Comunidades Sostenibles
Huella Verde
Iniciativas de mejoramiento de infraestructuras
Labor de Voluntariado Unidos por un Sueño
El DIARIO DE CEMENTOS PROGRESO DOMINICANA
El periódico Primicias República Dominicana se decidió por investigar el diario de Cementos Progreso Dominicana en el país, desde que se anunció la adquisición del 100% de Cemex en el país.
5 de agosto de 2024: no solo se anunció la operación entre Cementos Progreso Dominicana, sino también amplios detalles de importancia para orientar a dominicanos, guatemaltecos, latinoamericanos y caribeños sobre la transacción con Cemex Dominicana
La ampliación de las capacidades de Cementos Progreso, incursionando en una economía con un mercado de la construcción súper dinámico
La expansión de sus operaciones en República Dominicana y Haití
Consolida su liderazgo regional en la industria del cemento
Amplía sus operaciones a ocho naciones en América Latina y el Caribe
Cementos Progreso Dominicana generando progreso
La importancia de la República Dominicana para Cementos Progreso, enfatizada por José Raúl González, CEO de Cementos Progreso
Su compromiso con el desarrollo de las naciones donde opera Cementos Progreso Dominicana
Cementos Progreso Dominicana produciendo cemento, concreto y vendiendo materiales para la construcción en una economía cuyo crecimiento es medido por el Banco Central, CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), firmas de economistas, como el Ministerio de Hacienda y Economía, DGII y otras instituciones del gobierno y del sector privado
26 de marzo de 2026, Primicias divulga Cementos Progreso Dominicana: atender las prioridades más urgentes es clave para una República Dominicana más resiliente y sostenible.
En el trabajo periodístico, Cementos Progreso Dominicana reafirma su compromiso con la República Dominicana al participar en la X Edición de Ganancias Sostenibles 2026 de ECORED, resaltando su llegada como una inversión estratégica orientada a generar impacto sostenible y de largo plazo, reflejando su visión de crecimiento sostenible y su confianza en el potencial del país como motor de desarrollo en la región.
En ese evento participó Enrique A. García, vicepresidente ejecutivo para la región del Caribe de Cementos Progreso, compartiendo una visión clara sobre el rol de la industria del cemento en el sector de la construcción en el desarrollo del país, considerando que atender las prioridades más urgentes es de importancia para fortalecer la resiliencia de la nación.
Según García, el rol de la industria del cemento es básico para habilitar el desarrollo sostenible, no solo desde la infraestructura, sino como articulador de bienestar social, crecimiento económico y protección ambiental.
TEMAS CLAVES CON CEMENTOS PROGRESO DOMINICANA
En su estrategia en RD, pone en alto su alianza con la nación
Pilares de sostenibilidad y principios éticos
Cementos Progreso transparenta sus procesos de innovación y sostenibilidad industrial
28 de julio de 2026, Cementos Progreso abrió sus puertas con “Amigos Progreso, un programa para acercar la industria a la sociedad, con visitas guiadas a las operaciones de cemento y concreto, dirigidas a estudiantes, gremios, instituciones y otros sectores de la sociedad para conocer de cerca los procesos, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad que caracterizan a la compañía
La empresa abrió su planta de cemento en San Pedro de Macorís, la más grande en el Caribe
La planta de concreto Cementos Progreso, facilitando que los visitantes conozcan de primera mano los procesos de producción, estándares de calidad, las iniciativas de sostenibilidad, como la contribución de la industria cementera al desarrollo económico y social de la República Dominicana.
DETALLES TRASCENDENTALES DE CEMENTOS PROGRESO
Aporta a un sector industrial robusto en la producción de cemento portland
Al liderazgo continental del país en la producción de cemento per cápita
Al fortalecimiento de sus estándares medioambientales
A una mayor presencia del cemento dominicano en crecientes mercados internacionales
A súper presencia en la transformación de la República Dominicana
Suma energía a la industria cementera dominicana y latinoamericana
Aporta a la capacidad instalada de la industria del cemento que se aproxima a los 11 millones de toneladas métricas
Formando parte de las 1.2 millones de toneladas de cemento exportadas por diferentes empresas cementeras del país
Transfiriendo conocimiento dentro del sector construcción
Aportando para enfrentar con éxitos los retos del cambio climático
Mantiene la marca Cemento Titán, emblemática en la industria de la construcción dominicana
Una empresa reconocida por su aporte a la inversión extranjera en la industria de la construcción
Cementos Progreso forma parte de la membresía de ADOCEM, junto a las empresas Argos Dominicana, Cementos Cibao, Domicem, Cementos Panam y Cemento Santo Domingo.
RECUERDOS DE CEMEX DOMINICANA EN RD
Desde 1995 Cemex Dominicana producía y comercializaba cemento, cal y concreto en República Dominicana.
Contó con una planta de cemento en RD
10 plantas de concreto
Tres terminales marítimas
Dos canteras de agregados
Una mina de yeso