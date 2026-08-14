Prestarse a sí mismo para evitar el pago de intereses

@estebandelgadoq

Cuando uno va a adquirir un bien, ya sea mobiliario o inmobiliario, por lo general se

recomienda recurrir al financiamiento bancario. La idea no es mala, pues de esa forma

se evita arriesgar capital, se fortalece la relación financiera y el historial crediticio, entre

otras posibles ventajas.

Pero no todas las personas están en igualdad de condiciones y no todo lo que puede

aparentar conveniente para un segmento poblacional necesariamente resulta igual para

otro. Hay que ver la condición de cada cual en forma individual.

Por ejemplo, para una persona que se dedica a los negocios, que vive de una micro o

pequeña empresa, es más conveniente recurrir al financiamiento bancario para

cualquier tipo de inversión que vaya a realizar, porque siempre va a requerir capital

para hacer negocios y multiplicar ese dinero.

En cambio, a las personas que viven de un salario, es decir, que generan ingresos,

pero no tienen la vocación o la ocasión de hacer negocios para multiplicar el dinero que

les ingresa, lo que más les conviene es adquirir sus bienes procurando el menor

endeudamiento.

El negociante, por lo general ahorra poco, pues utiliza lo que puede ahorrar para

invertirlo y generar más dinero. El asalariado, en cambio, debe tratar de ahorrar lo más

que pueda, pues es su único respaldo en caso de que su ingreso fijo se vea

interrumpido por la pérdida de su empleo o cualquier otra razón.

Entonces, surge la pregunta: si tengo ahorro, ¿me conviene usarlo para comprar el

vehículo que deseo en lugar de recurrir a un financiamiento? La respuesta se divide en

varias opciones. Por ejemplo, supongamos que usted tiene dinero ahorrado y opta por

comprar un vehículo financiado, puede usar el vehículo como garantía, pero la tasa de

interés como quiera resulta relativamente alta y los pagarés algo forzados.

De ahí que, una segunda opción puede ser que usted le tome un préstamo al banco

poniendo como garantía el certificado de ahorro que posee en el mismo banco. Así, la

entidad financiera le pondrá una tasa de interés bastante favorable y con ese dinero

usted puede comprar el vehículo. Mantiene intacto su ahorro, del cual recibe un

rendimiento, al tiempo que paga una tasa de interés baja por el préstamo que tomó,

porque el mismo certificado de ahorro que le genera ingreso, es a su vez, la garantía

del préstamo.

La tercera alternativa, en caso de ser una persona disciplinada con sus hábitos de

ahorro y de pago, es que usted “se preste a sí mismo”. Esto consiste en que usted se

puede prestar parte del dinero que tiene ahorrado, usarlo para comprar el bien deseado

(en este caso un vehículo) y programar un plazo y unas cuotas de “auto saldo del

préstamo”, con lo que se estaría financiando “sin intereses” hasta reponer en cuotas

mensuales el monto total del ahorro que usó para adquirir el vehículo.

Pero, repito, para usted concederse un autopréstamo, tiene que poseer la suficiente

disciplina y fuerza de voluntad para respetarse a sí mismo y pagarse religiosamente

cada cuota mensual, sin interrupción, hasta saldar por completo el préstamo que usted

mismo se tomó.

En mi caso, una vez hice eso para comprar una “yipeta” nueva. Recuerdo que costaba

1.5 millones; yo no deseaba financiarla con intereses, por lo que tomé ese monto de

mis ahorros que, por supuesto eran más del doble de ese monto, y me lo presté (nunca

tome lo único que tiene ahorrado para hacer esto).

Decidí pagarme el préstamo en un plazo de tres años, sin intereses, por lo que cada

mes me depositaba un pago de 40,000 pesos durante 36 meses, y completé el monto

que yo mismo me debía.

Si hubiera optado por un financiamiento, con una tasa fija de 10% anual (estaba mucho

más alta en ese tiempo), habría terminado pagando entre 1.75 y 1.95 millones al cabo

de los 36 meses de plazo. Pero, todo depende, hay personas que les gusta

endeudarse y hay otras a las que no les agrada la idea de tener que pagar cada mes

por un financiamiento.

Para los fines de este artículo, no pretendemos mostrar el autopréstamo como la

opción ideal de financiarse, sino como una de las alternativas que existen. Al final, cada

cual, con base en sus condiciones económicas (fuentes de ingresos, ahorro

acumulado, disciplina, condiciones de financiamientos, entre otros aspectos) podrá

considerar la alternativa que más le conviene.

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