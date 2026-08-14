Pocos dominicanos asisten a encuentro agasajo convocado por alcalde Mamdani por Desfile Dominicano

NUEVA YORK.- Unos 140 dominicanos asistieron este jueves al encuentro convocado por el alcalde Zohran Mamdani en su residencia oficial de Gracie Mansion.

Tradicionalmente, a esta actividad asisten más de mil quisqueyanos antes del Desfile Dominicano en Manhattan para ser homenajeados; sin embargo, este año el encuentro se realizó varios días después del evento y con invitaciones selectivas.

El alcalde inició su intervención con un ¿Qué lo qué?, saludo coloquial entre los dominicanos, y afirmó que «antes de que NY fuera NY, ya había presencia dominicana en estas costas».

Recordó la figura del comerciante Juan Rodríguez, quien llegó en 1613 a bordo de un barco holandés y se convirtió en el primer habitante no indígena en establecerse en la zona.

El doctor Ramón Tallaj, gran mariscal del Desfile Dominicano, agradeció al alcalde y a su administración por reconocer la historia y aportes de la comunidad. Señaló que muchas familias han llegado con poco, pero han salido adelante y hoy sus hijos forman parte activa de la economía, creando empleos y enriqueciendo la vida cultural de la ciudad.

La mayoría de los líderes políticos dominicanos, funcionarios electos, profesionales, empresarios y activistas comunitarios no asistieron al acto.

Por su parte, Darializa Ávila Chevalier, quien le ganara al congresista Adriano Espaillat, tampoco ha asistido a ninguno de los desfiles, se comentaba en voz baja. También se señaló que no ofreció declaraciones a la prensa dominicana, aunque sí habló con medios neoyorquinos.

Entre los asistentes estuvieron la concejal Carmen de la Rosa, la expresidenta del Desfile María Khouri, la activista Carmen Roja, el dirigente político Luis Mayobanex Rodríguez, el empresario Roberto Rojas, el deportista José Ortiz, el escritor Diógenes Abreu, la diseñadora Juliana Batista, Eddy Silverio, de Alianza Dominicana; Virginia Meléndez, del carnaval vegano, y Susana Lozala del sindicato 100.

También asistió el nuevo presidente de la organización, el dominicano Manuel Sáez (Manny), vicepresidente sénior de Desarrollo de Instalaciones del sistema de salud de la Ciudad de Nueva York, donde supervisa más de 300 proyectos con una inversión aproximada de 10 mil millones de dólares.

Muchos de los presentes comentaron que el acto careció de la asistencia y brillo de años anteriores. La actividad se desarrolló entre 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Se interpretaron merengues y bachatas, y se ofreció vino, jugo de naranja con licor, pastelitos, pequeños sándwiches, vasitos de sancocho y otras picaderas.

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