- Publicidad -
BancariasEconomia

Expohogar Banreservas 2026 cierra con financiamientos por más de RD$11,247 millones

PERIODICO PRIMICIAS13 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

La feria hipotecaria registró 2,050 solicitudes aprobadas para la adquisición de apartamentos, casas, viviendas de bajo costo, solares y locales comerciales.

Santo Domingo.- El Banco de Reservas cerró Expohogar 2026 con RD$11,247.3 millones en financiamientos aprobados, correspondientes a 2,050 solicitudes destinadas a la adquisición de apartamentos, casas, viviendas de bajo costo, solares y locales comerciales en distintos puntos de la República Dominicana.

Los resultados representan un crecimiento de 60.7 % respecto a la edición anterior de Expohogar y reflejan el alcance de las facilidades ofrecidas por Banreservas para la adquisición de viviendas y otros inmuebles.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que las cifras alcanzadas reflejan el compromiso de la institución financiera con las iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la vivienda y contribuir al desarrollo económico y social del país.

“Los resultados alcanzados en Expohogar Banreservas 2026 ratifican el compromiso del banco de acompañar al presidente de la República, Luis Abinader, en su política de desarrollo económico y social, especialmente en los esfuerzos dirigidos a reducir el déficit habitacional y facilitar que más dominicanos puedan tener un techo propio.

Estos más de RD$11,247 millones en financiamientos representan nuevas oportunidades para miles de familias y, al mismo tiempo, un importante impulso para el sector construcción, la generación de empleos y el crecimiento de nuestra economía”, expresó Aguilera.

Los apartamentos encabezaron las operaciones de Expohogar 2026, con 1,011 solicitudes, que representaron el 49.32 % del total, y créditos aprobados por RD$5,499.3 millones.

Las viviendas de bajo costo ocuparon la segunda posición por cantidad de requerimientos, con 437, equivalentes al 21.32 %, por un valor de RD$1,443.4 millones.

En el caso de las casas, se autorizaron 321 operaciones, correspondientes al 15.66 % del total, por RD$2,464.4 millones.

La adquisición de solares generó 186 solicitudes, un 9.07 % de las operaciones, con recursos aprobados por RD$891.1 millones. Los locales comerciales, en tanto, contabilizaron 95 requerimientos, equivalentes al 4.63 %, por RD$949.1 millones.

En conjunto, apartamentos, casas y viviendas de bajo costo concentraron 1,769 de las 2,050 operaciones autorizadas, para un 86.29 % del total registrado durante la feria.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS13 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Prestarse a sí mismo para evitar el pago de intereses

13 de agosto de 2026

MICM reafirma compromiso de la República Dominicana con la integridad del comercio legítimo

13 de agosto de 2026

Serie de investigación de Primicias RD: Cementos Progreso Dominicana en el mapa regional de la innovación tecnológica, sostenibilidad, protección ambiental, impulsando la resiliencia, 127 años de experiencia y liderazgo

13 de agosto de 2026

Balance de seis años de gestion de Abinader

13 de agosto de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!