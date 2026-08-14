Expohogar Banreservas 2026 cierra con financiamientos por más de RD$11,247 millones

La feria hipotecaria registró 2,050 solicitudes aprobadas para la adquisición de apartamentos, casas, viviendas de bajo costo, solares y locales comerciales.

Santo Domingo.- El Banco de Reservas cerró Expohogar 2026 con RD$11,247.3 millones en financiamientos aprobados, correspondientes a 2,050 solicitudes destinadas a la adquisición de apartamentos, casas, viviendas de bajo costo, solares y locales comerciales en distintos puntos de la República Dominicana.

Los resultados representan un crecimiento de 60.7 % respecto a la edición anterior de Expohogar y reflejan el alcance de las facilidades ofrecidas por Banreservas para la adquisición de viviendas y otros inmuebles.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que las cifras alcanzadas reflejan el compromiso de la institución financiera con las iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la vivienda y contribuir al desarrollo económico y social del país.

“Los resultados alcanzados en Expohogar Banreservas 2026 ratifican el compromiso del banco de acompañar al presidente de la República, Luis Abinader, en su política de desarrollo económico y social, especialmente en los esfuerzos dirigidos a reducir el déficit habitacional y facilitar que más dominicanos puedan tener un techo propio.

Estos más de RD$11,247 millones en financiamientos representan nuevas oportunidades para miles de familias y, al mismo tiempo, un importante impulso para el sector construcción, la generación de empleos y el crecimiento de nuestra economía”, expresó Aguilera.

Los apartamentos encabezaron las operaciones de Expohogar 2026, con 1,011 solicitudes, que representaron el 49.32 % del total, y créditos aprobados por RD$5,499.3 millones.

Las viviendas de bajo costo ocuparon la segunda posición por cantidad de requerimientos, con 437, equivalentes al 21.32 %, por un valor de RD$1,443.4 millones.

En el caso de las casas, se autorizaron 321 operaciones, correspondientes al 15.66 % del total, por RD$2,464.4 millones.

La adquisición de solares generó 186 solicitudes, un 9.07 % de las operaciones, con recursos aprobados por RD$891.1 millones. Los locales comerciales, en tanto, contabilizaron 95 requerimientos, equivalentes al 4.63 %, por RD$949.1 millones.

En conjunto, apartamentos, casas y viviendas de bajo costo concentraron 1,769 de las 2,050 operaciones autorizadas, para un 86.29 % del total registrado durante la feria.

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