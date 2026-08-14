MICM reafirma compromiso de la República Dominicana con la integridad del comercio legítimo

Santo Domingo, D.N.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que ha estudiado con atención el informe de la Casa Blanca titulado“La Gran Estafa del Transbordo”, el cual analiza prácticas ilegales mediante las cuales mercancías procedentes de países con aranceles más altos, especialmente China, podrían ser enviadas a terceros países para luego reexportarse a los Estados Unidos con el objetivo de evadir aranceles o alterar indebidamente su origen. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que ha estudiado con atención el informe de la Casa Blanca titulado“La Gran Estafa del Transbordo”, el cual analiza prácticas ilegales mediante las cuales mercancías procedentes de países con aranceles más altos, especialmente China, podrían ser enviadas a terceros países para luego reexportarse a los Estados Unidos con el objetivo de evadir aranceles o alterar indebidamente su origen.

El MICM considera importante aclarar que el documento no establece que las exportaciones dominicanas, en términos generales, sean producto de triangulación ilícita ni cuantifica un volumen específico atribuible a la República Dominicana. Asimismo, el informe no impone ni anuncia ningún tipo de sanción, penalidad, restricción comercial o medida arancelaria contra el país. Lo que hace es identificar riesgos potenciales asociados a determinadas rutas, productos y plataformas logísticas en más de 40 países.

En el caso de la República Dominicana, el informe la ubica dentro de un grupo de economías de menor escala que, por contar con zonas francas, infraestructura portuaria y logística, capacidad de manufactura especializada y acceso preferencial al mercado estadounidense, pudieran resultar atractivas para operadores ilícitos. Precisamente por ello, el país mantiene controles institucionales orientados a proteger la integridad de sus operaciones de comercio exterior.

“La República Dominicana es una plataforma real de manufactura, zonas francas y logística. Aquí existen plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que generan valor antes de exportar a los Estados Unidos. Una cosa es triangulación ilícita y otra muy distinta es manufactura legítima, inversión productiva y nearshoring”, expresó el Ministerio.

El MICM subrayó que comparte plenamente el objetivo de los Estados Unidos de impedir que cualquier empresa utilice territorio dominicano para evadir ilegalmente aranceles, falsear el origen de una mercancía, reetiquetar productos o vulnerar compromisos comerciales asumidos con socios estratégicos.

“Si existe alguna operación irregular, la República Dominicana es la primera interesada en identificarla, corregirla y sancionarla conforme a la ley. Nuestro país no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de mercancías, evadir aranceles o afectar la confianza de nuestros socios comerciales”, indicó la institución.

El Ministerio señaló que las empresas que participan en la cadena logística internacional, así como en los servicios y la manufactura de exportación, están sujetas a procesos de verificación, fiscalización y cumplimiento que procuran asegurar que las operaciones respondan a producción real, transformación sustancial cuando corresponda y documentación trazable.

Asimismo, el MICM informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades aduaneras y comerciales nacionales, y que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses competentes para entender los indicadores específicos señalados en el informe y fortalecer aún más la trazabilidad, los controles y los mecanismos de cooperación bilateral.

“El objetivo del Gobierno dominicano es claro: distinguir entre la triangulación ilegal y la producción legítima que ocurre cuando una empresa invierte, produce, emplea dominicanos y transforma bienes en la República Dominicana. Esa distinción es fundamental para proteger la reputación del país, defender el comercio formal y preservar la confianza de nuestros socios comerciales”, agregó el MICM.

El Ministerio reafirmó que continuará respaldando toda iniciativa orientada a proteger la integridad del comercio internacional, combatir las prácticas ilícitas y consolidar a la República Dominicana como destino confiable para la manufactura, la logística, las zonas francas, el nearshoring y las exportaciones.

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