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Nacionales

Luis Miguel De Camps instruye aumento de psicólogos y orientadores en escuelas públicas

PRIMICIAS DIGITAL14 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura
Por Emmanuel Solano 
Santo Domingo .- El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, instruyó la adecuación del ratio de psicólogos y orientadores por estudiante, de 300 a 150, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la salud mental, el bienestar estudiantil y la convivencia pacífica en los centros educativos, de cara al año escolar 2026-2027.
La disposición establece dar prioridad a las vacantes del personal docente perteneciente al banco de elegibles, con el propósito de garantizar una adecuada articulación técnica y administrativa del proceso.
La iniciativa permitirá incrementar significativamente la presencia de psicólogos y orientadores en las escuelas, facilitando un mayor acompañamiento a los estudiantes y a toda la comunidad educativa, así como una respuesta más oportuna ante situaciones vinculadas a salud emocional, convivencia escolar y prevención de la violencia.
Esta medida contribuirá al fortalecimiento del clima escolar y la promoción de ambientes más seguros, armónicos y propicios para el aprendizaje en los centros educativos.
La adecuación del ratio será coordinada por los viceministerios de Acreditación y Certificación Docente, y Planificación y Desarrollo, y representa, además, una oportunidad de inserción laboral para profesionales del área de orientación y psicología que forman parte del banco de elegibles del sistema educativo, permitiendo aprovechar su preparación y experiencia en beneficio de la comunidad educativa.
En el marco de esta decisión, el ministro De Camps sostuvo encuentros con representantes del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) y del Colegio Médico Dominicano (CMD), como parte de una agenda de articulación interinstitucional orientada a fortalecer las políticas de bienestar, salud mental y acompañamiento integral de los estudiantes.
Esta medida adquiere especial relevancia en el contexto de las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación para fortalecer la convivencia escolar y seguir creando entornos más seguros, inclusivos y favorables para el aprendizaje en los centros educativos del territorio nacional.
Esta disposición responde a la visión del ministro Luis Miguel De Camps de impulsar políticas orientadas no solo al fortalecimiento académico, sino también al acompañamiento emocional y al bienestar integral de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.
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