INTRANT informa que nuevo sistema de licencias revierte pérdidas y genera beneficios de RD$300 millones al Estado en cinco meses

Santo Domingo.-El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que el nuevo sistema de emisión y renovación de licencias de conducir ha generado cerca de RD$300 millones en beneficios para el Estado dominicano en apenas cinco meses y medio, revirtiendo una situación en la que este servicio generaba pérdidas aproximadas de RD$20 millones mensuales bajo el modelo anterior.

Desde la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, el 3 de marzo de 2026, hasta mediados de agosto, el INTRANT ha emitido 329,727 licencias de conducir, como parte de un proceso de transformación orientado a mejorar la atención al ciudadano, fortalecer los controles, modernizar la operación y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.

El cambio representa un giro significativo en el desempeño financiero del servicio. Mientras el modelo anterior significaba pérdidas cercanas a RD$20 millones cada mes para el Estado, el nuevo esquema no solo eliminó ese déficit, sino que ha producido resultados positivos cercanos a los RD$300 millones en menos de seis meses.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, afirmó que los resultados demuestran el impacto que puede producir una gestión pública enfocada simultáneamente en eficiencia, transparencia, tecnología y calidad del servicio.

“Recibimos un sistema de licencias que representaba pérdidas aproximadas de RD$20 millones mensuales para el Estado. Cinco meses y medio después, hemos emitido 329,727 licencias y generado cerca de RD$300 millones en beneficios. Eso demuestra que cuando los recursos públicos se administran con planificación, controles y eficiencia, es posible transformar una carga para el Estado en valor para la sociedad”, expresó Morrison.

La transformación del sistema de licencias ha comprendido la modernización de los procesos de emisión y renovación, la ampliación de la cobertura de los servicios, mayores controles y trazabilidad, así como el fortalecimiento de las evaluaciones requeridas para la obtención del documento.

El INTRANT destacó que la reforma no ha tenido únicamente un componente financiero. El nuevo modelo procura también elevar los estándares para la obtención de licencias de conducir y fortalecer la seguridad vial, garantizando que los ciudadanos que reciben una licencia cumplan con los requisitos y evaluaciones establecidos.

Morrison señaló que la experiencia del nuevo sistema constituye una muestra concreta de que las instituciones públicas pueden ofrecer mejores servicios y, al mismo tiempo, proteger los recursos del Estado.

“La transformación de una institución pública debe sentirse en el servicio que recibe la gente, pero también debe reflejarse en cómo cuidamos cada peso de los dominicanos. Hoy tenemos un sistema más moderno, con mayores controles y que, en lugar de producir pérdidas, genera beneficios para el Estado. Ese es el tipo de transformación institucional que debemos seguir impulsando”, sostuvo.

El INTRANT indicó que continuará fortaleciendo el sistema nacional de licencias de conducir, ampliando su capacidad de atención y profundizando los procesos de modernización, digitalización y control, como parte de su compromiso con una gestión pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

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