SIPEN inaugura Escuela Previsional Persia Álvarez de Hernández en honor a la primera superintendente de pensiones

Santo Domingo, RD. – La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) dejó inaugurada este jueves la Escuela Previsional Persia Álvarez de Hernández, un espacio destinado a promover la educación previsional y facilitar que los afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones y la ciudadanía en general conozcan sus derechos y beneficios. El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y por el superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres.

Durante la actividad, Peña destacó la importancia de acercar la información previsional a la población y reconoció la trayectoria de doña Persia Álvarez de Hernández. “Esta escuela lleva, además, el nombre de una mujer cuya trayectoria merece nuestro reconocimiento: doña Persia Álvarez de Hernández, primera superintendente de Pensiones de nuestro país, quien contribuyó con su liderazgo y compromiso a sentar las bases de nuestro sistema previsional”, expresó la vicepresidenta.

Peña señaló que el legado de la homenajeada refleja el valor del servicio público y destacó que la nueva escuela responde a la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer instituciones cercanas a la ciudadanía, capaces de ofrecer orientación y acompañamiento.

Por su parte, el superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, destacó el significado de vincular el nombre de la primera titular de la SIPEN con una iniciativa destinada a ampliar el conocimiento de la población sobre el sistema de pensiones.

“Inaugurar hoy esta nueva escuela previsional con el nombre de Persia Álvarez de Hernández no es un reconocimiento protocolar, es vincular la memoria de quien contribuyó a construir esta institución con una misión que debe permanecer viva: formar personas capaces de comprender el sistema previsional, ejercer sus derechos y tomar mejores decisiones sobre su futuro. Queremos que la Escuela Previsional doña Persia Álvarez de Hernández sea un espacio de formación continua abierto al conocimiento, al diálogo y al desarrollo de capacidades”, expresó Torres.

Como parte de la ceremonia, se develó una tarja conmemorativa en honor a doña Persia Álvarez de Hernández, quien estuvo presente durante el acto, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al fortalecimiento de la institucionalidad previsional dominicana.

La actividad contó con la presencia del esposo de la homenajeada, Miguel Hernández; Ervin Novas, gerente del Banco Central; subdirectores de la Superintendencia de Pensiones; los titulares de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), Ernesto A. Bournigal Read; de la Superintendencia de Electricidad (SIE), Andrés Astacio Polanco; de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton; de la Superintendencia de Bancos, Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea; y el Intendente de la Superintendencia de Seguros, Francisco Eduardo Campos Álvarez.

También asistieron el diputado Rafael Castillo; el dirigente sindical Gabriel del Río; representantes de las AFP; así como ministros, autoridades gubernamentales y representantes de los principales actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Con la apertura de esta escuela, la SIPEN incorpora un espacio de formación y orientación para que más dominicanos puedan comprender el funcionamiento del sistema previsional y contar con información que les permita tomar decisiones sobre su futuro.

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