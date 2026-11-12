Supermercados Nacional presenta «La Navidad Nos Une con España»

La campaña invita a compartir tradiciones, sabores auténticos y productos de la gastronomía española durante la temporada navideña.

Santo Domingo, República Dominicana. – Supermercados Nacional dio la bienvenida a la temporada navideña 2026 con el lanzamiento de su campaña “La Navidad Nos Une con España”, una propuesta que celebra los vínculos culturales entre España y República Dominicana a través de las tradiciones, la gastronomía y los momentos especiales que se comparten alrededor de la mesa.

El lanzamiento se realizó en la Casa de los Vitrales, de Casas del XVI, durante un encuentro que reunió a miembros de la Embajada de España en el país, representantes de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana, ejecutivos de Centro Cuesta Nacional e invitados especiales.

La actividad contó con las intervenciones de Marta Ors, directora ejecutiva de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana; Pilar Serret, consejera económica y comercial jefe de la Embajada Española; y Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional. Durante el encuentro también se presentó el audiovisual oficial de la campaña, cuya novedad fue la presentación de una canción original, compuesta por Alex Mansilla e interpretada por Luis Larr, cantante sevillano, cuya propuesta musical fusiona influencias españolas y ritmos dominicanos, reflejando el encuentro entre ambas culturas.

“La Navidad es una época muy especial para Supermercados Nacional, porque nos brinda la oportunidad de acompañar a las familias dominicanas en sus celebraciones y tradiciones. Este año, a través de nuestra plataforma ‘La Navidad Nos Une’, queremos rendir homenaje a los lazos culturales que compartimos con España, resaltando las tradiciones que nos acercan y la riqueza de su gastronomía. Con esta propuesta, buscamos crear experiencias memorables que inviten a nuestros clientes a descubrir nuevos sabores, compartir en familia y con seres queridos y celebrar todo aquello que nos une”, expresó Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero.

Con esta iniciativa, Supermercados Nacional invita a descubrir y compartir costumbres que forman parte de las celebraciones españolas, como la tradición de los Reyes Magos, las doce uvas de la suerte y el Belén, resaltando su cercanía con las tradiciones que acompañan a las familias dominicanas durante esta época.

Como parte de la campaña La Navidad nos Une con España, Supermercados Nacional desarrolló una promoción de temporada que premiará a cinco ganadores con 1 acompañante cada uno con un viaje de 8 días y 7 noches a España, donde recorrerán reconocidas bodegas, disfrutarán de experiencias gastronómicas y visitarán destinos como Madrid, Segovia y Toledo. La promoción estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2026. Para más información, los clientes podrán encontrar más información en las plataformas digitales de Supermercados Nacional.

La gastronomía ocupa un lugar central en la campaña, que cuenta con la participación de los reconocidos chefs Francis Peña, del restaurante El Gallego, y Alberto Martín Cárdenas, chef ejecutivo del Club Hemingway, a través de recetas que combinan la tradición culinaria española con ingredientes y sabores dominicanos, ambos chefs invitan a las familias a descubrir nuevas preparaciones y enriquecer sus mesas navideñas con propuestas como la paella española con chicharrón dominicano.

Supermercados Nacional cuenta con una larga tradición de ofrecer una selección especial de productos españoles que incluye vinos tintos, blancos y rosados, cavas, espumantes, sidras, sangrías, licores y alternativas sin alcohol, junto con una amplia variedad de turrones, polvorones, chocolates, bombones, tartas y otros dulces tradicionales. La propuesta también incorpora quesos, embutidos, charcutería, conservas, encurtidos, pescados, mariscos y especialidades gastronómicas que reflejan la riqueza culinaria de España.

Entre las marcas exclusivas destacadas se encuentran El Almendro, reconocida por su tradición turronera de más de 140 años; Vicens, con una historia que se remonta a 1775 en Cataluña; La Estepeña, originaria de Sevilla; así como De La Viuda, Monerris y San Andrés, referentes en turrones, chocolates y bombones. Esta selección se complementa con reconocidas marcas de embutidos y charcutería como El Pozo, Cinco Jotas y Palacios, además de los quesos Don Bernardo y Gran Capitán.

Adicionalmente, la marca Líder España forma parte de esta celebración con una oferta que incluye turrones, trufas, galletas, aceites de oliva, sangría, mermeladas, patés, quesos y una selección de embutidos, junto con especialidades del mar como pulpo, salmón y anchoas, ampliando las opciones para preparar y compartir diversas propuestas gastronómicas durante la temporada.

Con esta iniciativa, Supermercados Nacional reafirma su compromiso de ofrecer variedad, calidad y experiencias que acompañen a las familias dominicanas durante una de las épocas más especiales del año, celebrando las tradiciones que nos unen y creando nuevas oportunidades para compartir alrededor de la mesa.

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