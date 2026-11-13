Espaillat asiste a lugar fallecieron dominicanos en accidente aéreo 2001 para honrar su memoria

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (D-13) asistió este jueves a Belle Harbor, en Queens, para honrar la memoria de los 265 fallecidos durante la tragedia del vuelo 587 de American Airlines, que se dirigía a la República Dominicana desde el aeropuerto John F. Kennedy.

El primer congresista de origen dominicano en Estados Unidos expresó frente al monumento erigido en el lugar: “En este 25 aniversario, como siempre, nos solidarizamos y nos solidarizaremos con las familias de las víctimas; 175 de ellas de origen dominicano.

El dolor de aquella pérdida no desaparece y la memoria de las víctimas permanece entre nosotros”, precisó.

Para honrar a los fallecidos y apoyar a sus familiares, dijo que promovió la asignación de fondos públicos para construir el monumento conmemorativo, adonde cada año acuden familiares y miembros de la comunidad.

El monumento, diseñado por el artista dominicano Freddy Rodríguez, es un muro curvo de bloques de granito bermellón de Canadá, con aberturas de distintas formas y vista al mar. En la parte superior lleva inscrita la frase “Después no quiero más que paz”, del poeta dominicano Pedro Mir.

La tragedia, considerada el segundo accidente aéreo más mortífero en la historia de Estados Unidos, ocurrió dos meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Recordó también el programa de becas Flight 587 Memorial Scholarship, creado en 2003 mediante una ley aprobada en la Legislatura estatal para los hijos de las víctimas, incluidos los niños que quedaron huérfanos, y otros familiares afectados.

El programa permitió que decenas de jóvenes continuaran estudios superiores en universidades públicas de los sistemas SUNY y CUNY, así como en instituciones privadas del estado.

“Estas iniciativas nacieron de una convicción: nuestro deber no podía limitarse a acompañar a las familias en los días más dolorosos, sino que también debíamos contribuir a su futuro”, indicó.

“Honrar a las víctimas del vuelo 587 significa mantener vivo su legado, acompañar a quienes aún sienten su ausencia y reafirmar que nunca olvidaremos a nuestros seres queridos”, sentenció.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte atribuyó el accidente a acciones innecesarias y excesivas del primer oficial sobre los pedales del timón, al responder a la turbulencia de estela dejada por otra aeronave.

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