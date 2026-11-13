Exhortan a poner el oído en el corazón de la base del PLD y del pueblo

NUEVA YORK.- Dirigentes de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, la más grande de la organización en el exterior, exhortan a algunos dirigentes de la entidad a poner el oído en el corazón de la base peledeísta y los principales sectores del pueblo dominicano respecto a las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García.

En un documento cuyos firmantes pidieron reserva, señalan que, a su juicio, Javier García es el precandidato que mejor encarna el pensamiento boschista, el sentir de la base peledeísta y de los principales sectores de la nación.

Añaden que su programa de gobierno presenta prouestas importantes para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país, que permitiría retomar la senda del desarrollo en la República Dominicana.

Destacan que el aspirante presidencial ha afirmado que, de llegar a la Presidencia en 2028, retomará iniciativas que forman parte del legado histórico del entonces presidente Danilo Medina.

Entre estas, las “visitas sorpresa”, que serían el eje central de sus políticas públicas para enfrentar la pobreza, desigualdad e impulsar la producción rural.

También retomaría el programa Quisqueya Aprende Contigo, el 4 % del PIB para la educación preuniversitaria y la jornada escolar extendida, que, afirman, acogió a más de 1,2 millones de estudiantes con desayuno, almuerzo y merienda.

Asimismo, el Programa de Formación de Profesores de Excelencia y la creación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), que, de acuerdo con el documento, llegó a tener cientos de centros para atender a más de 160.000 niños.

Además, la implementación del Sistema de Emergencias 911, entre otros logros que atribuyen a la gestión de Medina y que, sostienen, Javier García se ha comprometido a retomar si llega al poder en 2028.

En cuanto a la diáspora, plantean que propone un Fondo de Garantía para las Inversiones de la Diáspora Dominicana con un monto inicial de 20.000 millones de pesos, con el objetivo de facilitar el acceso a préstamos bancarios en la República Dominicana y responder a una “deuda histórica” del Estado con quienes emigraron por razones económicas.

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