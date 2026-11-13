NUEVA YORK.- El afroamericano Timothy Brown, de 46 años, presentó esta semana una demanda contra la ciudad de Nueva York y su Departamento de Policía (NYPD) por 100 millones de dólares, siete meses después de haber sido golpeado y arrestado por detectives encubiertos de narcóticos en una licorería de Brooklyn.

La Fiscalía de ese condado desestimó todos los cargos en su contra tras confirmar que se trató de un error de identidad. Los agentes no encontraron sustancias ilegales entre sus pertenencias y posteriormente se determinó que no era la persona investigada.

El incidente ocurrió el 14 de abril de 2026, cuando los detectives encubiertos Volkan Maden y Michael Algerio, este último de origen hispano, lo confundieron con un hombre sospechoso de comprar drogas.

Según la demanda, los agentes emplearon fuerza excesiva, lo detuvieron ilegalmente y promovieron cargos sin fundamento.

De acuerdo con su abogado, Brown sufrió fracturas en las costillas y la nariz, fuertes golpes en el rostro y la cabeza, lesiones en los brazos, una muñeca, y una herida profunda en una pierna que requirió 30 puntos de sutura. Además, presenta trastorno de estrés postraumático (TEPT). El episodio quedó registrado en videos.

Brown, quien trabaja como auxiliar de atención domiciliaria y guardia de seguridad, había entrado al establecimiento para comprar una botella de vino después de terminar su jornada laboral.

La Policía explicó que los detectives encubiertos creyeron que Brown coincidía con la descripción de la persona que buscaban.

La demanda busca una indemnización por los daños físicos y emocionales que Brown atribuye al operativo. Las alegaciones, junto con las pruebas y los testimonios, deberán ser examinadas durante el proceso civil.

El abogado Derek Sells indicó que su cliente continúa recibiendo tratamiento por las secuelas psicológicas del incidente. “Esto ha cambiado su vida por completo y es algo por lo que buscamos justicia”, sostuvo.

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