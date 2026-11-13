Los casos de gripe aumentan en NY antes de las fiestas de Halloween y Navidad

NUEVA YORK.- El Departamento de Salud de este estado reportó 18.739 casos confirmados de gripe en las últimas cuatro semanas, en contraste de 2.657 durante el mismo período de tiempo en 2025.

Durante la semana que finalizó el 31 de octubre, se registraron 7.696 casos confirmados de gripe, un aumento del 77 % con respecto a la semana anterior, según el Departamento de Salud del estado de NY.

Las hospitalizaciones aumentaron un 105 %, pasando de 326 la semana anterior a 668 esta semana. Según las autoridades sanitarias, la semana pasada se registraron más de 4.300 casos de gripe en NYC.

Diciembre 2025 fue el mes de mayor actividad de la temporada de gripe, con un promedio semanal de 52.959 casos notificados y 2.965 hospitalizaciones.

El Departamento de Salud de NYC sugiere: Usar una mascarilla, lávarse las manos con frecuencia, cúbrirse la boca al toser o estornudar, limpiar las superficies que se tocan, y quédarse en la casa cuando se sienta enfermo.

Los neoyorquinos mayores de 65 años y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados deberían considerar vacunarse con una dosis alta de la vacuna. Para encontrar un centro de vacunación contra la COVID-19, la gripe o el VRS, hable con su médico, visite el Mapa de Salud de la Ciudad o llame al 311.

En el mismo orden de salud: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten sobre un brote de hepatitis A en USA vinculado a viajes a Cuba, y Miami es la ciudad con más casos.

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