Periodismo de investigación, geografía industrial, el café desde la micro, pequeña y mediana industria y su creciente encadenamiento productivo
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El café saborizado con macadamia, chocolate, french vainilla, Don Premium, expreso, elaborados por Dominican Coffe Company, SRL, en Santo Domingo, confirman un mayor encadenamiento del café criollo con otras materias primas en la industria dominicana.
El café tiene un mayor encadenamiento en micros, pequeñas y medianas industrias a lo largo y ancho del país.
Ese encadenamiento se puede medir con el café desde el café verde, seco, tostado y molido.
Con el café descafeinado.
El encadenamiento del café con la miel de abejas en Jabaracoa.
El café con notas de cacao y caramelo
Elcafé tostado molido en el Mercado de la Avenida Mella, Santo Domingo
El valor agregado al café de comunidades de la cordillera central.
El café molido de Cafeterías Dominicanas
El valor agregado al café en miles de cafeterías en todo el país
El valor agregado al café en Enriquillo y Polo, Barahona
Café Puro Nacional
La producción de café en la loma del Panzo, Bahoruco
Café Don Anibalito, de Juncalito, café especial de la sierra
El Café Ocoeño, variedad de las montañas
El café especial del Tipico Bonao
El café Atabey, de la montaña de Blanco, en Bonao
Café Don Quico, de Rommer LC,SRL, en Azua y Baní
(Color Café con notas de cacao amargo y almendra, es una marca que se va expadiendo en el país, con un empaque moderno)
El café Don Nicky organico, de la Asociación de Caficultoresde Jarabacoa
El café CamsaS, en Salcedo
( Café de Especialidad Poesía Colada, Ocoa Natural, con notas de azúcar morena, chocolate y melaza, con un tueste medio, en granos, producido en la finca Samir).
Cafés Doña Neo, del Campo, en Monseñor Nouel
Café Cibao altura
Café Valdesia
Café Neyba
Café de la Sierra de la Cuenca de Monción-Mao
Café Liniero,
Café Los Montones, San José de Las Matas
Café Carrizal, Sajoma
Café Loma Alta, Sajoma
El café con valor agregado en el parador campestre, en la Sierra de Santiago Rodriguez
Cafes de la sierra que se venden en Mao y motivan valor agregado en cafeterias y supermercados
Café Puentecito, Barahona
El encadenamiento del café Puro, tostado y molido, de José Paiewonsky e hijos en Santiago de los Caballeros
El café en La Pionía, Villa de los Almácigos, Santiago Rodríguez
Café artesanal Sibenix internacional artesanal Trading SRL
Con el gengibre en un parador de la Autopista Duarte
El café de origen en la zona de Solimán, Montecristi
Café Juncalito en la sierra de Santiago de los Caballeros
Café del Yaora con el turismo de Puerto Plata y Santiago
Café del Campo
Café Perla Negra,elaborado con materia prima producida por la naturaleza
Karla Café
Café molido orgánico Líder, origen Jarabacoa
Café Constanza, una nueva marca que se expande en el mercado luego de su valor agregado
En una ocasión el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) reveló que en el país 1.6 millones de tareas estaban sembradas del café.Hoy el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) impulsa la producción de un rubro con importante presencia local y en el exterior.
Primicias observa en sus investigaciones que hay un renacer en la producción de café con precios más altos en el 2026 en la República Dominicana.
Ese renacer se suma a la expansión que exhibe Industrias Banilejas y sus marcas como líder en el mercado.
Entre las marcas que suman al aporte del café al Producto Interno Bruto se destacan:
Café Don Alfredo orgánico tradicional, lavado, natural, excellence, Honey Excellence
El encadenamiento del café Tostao con la economía de Esperanza, Dajabón, Jarabacoa
La presencia en Dajabón del café La Llave y Maguana
Café con el origen de Restauración
Café Induban, Caracolillo, La Cafetera, Santo Domingo, Pilón, tostado, molido y en grano
Café Tostao, de Dajabón, de Distribuidora Kardisa, SRL
Café La Tacita, Santo Domingo
Café procesado en La Cafetera en El Conde
Color Café, en el Este
Café Puro Monte Real, Santiago de los Caballeros
Café familiar orgánico Melo, Barahona
Café Esperanza Lavado, Maguana
Café La Vecina, Ocoa
Kafé, Rancho Arriba, Ocoa,de Font Gamundi
Café Constanza
Café Nacional molido de Cafeterias Dominicana
Café Gente de la Isla
Café Mocano
Café 54, de Moca
Café tinto Induban
Café Perla Negra, Moca
Café Monte Perelló
Café Wala,Grupo Ramos, Santo Domingo
Café Samir, de Ocoa
Café INDUBAN gourmet
Café Bravo
Café orgánico Río Limpio, de la Cooperativa de Productores Orgánicos (COOPPRAVALLE, Río Limpio, Elías Piña
Café Líder
Café Gold, Plaza Lama
Café Santo Dominto Decafeinado
Café Olé
Café Supremo, de INDUBAN
Café Sabor Dominicano
Café Don Rogelio Blend, de Dominican Cofee Company, SRL, Santo Domingo, Distrito Nacional
Gran Café Orgánico, sostenible, de pequeños productores de marcas
El café producido en Maizal, Esperanza
Jamanú Café, cuyo origen es Sajoma
Café de la zona de la cuenca de Mao-Santiago Rodríguez
Café del Rey, de Faustino Sánchez Navarro, en Hato Mayor
Café Ideal y Jaragua, en Azua
Café de la Sierra de Neyba, Bahoruco, producido y procesado por la Cooperativa de Productores y Peroductoras de café de Calidad de la Sierra de Bahoruco.
Café Villa Trina, de la Asociación de Caficultores de Villa Trina, provincia Espaillat
Bella Aldea café
Café Miolán, de Miolan Trading SRL, Santo Domingo, Distrito Nacional
Café La Tambora, Baní, Peravia, producido por el Movimiento Cafetalero de Acción (MOVICAC)
Café La Esperanza, en Los Cacaos, San Cristóbal, de la Asociación de Caficultores La Esperanza (ASOCAES)
CAFE PURO Y MONTE REAL- SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Son dos marcas de café procesado en Santiago de los Caballeros por José Paiewonsky e hijos en Santiago de los Caballeros. Una empresa muy innovadora.
GRAN CAFE
En Santo Domingo el consumidor tiene la oportunidad de consumir el Gran Café Organic, del Grupo de Desarrollo Rural
CAFE ORGANICO
Lo produce el Núcleo de Agricultores y Caficultores de San Cristóbal.
MONSEÑOR NOUEL
En Monseñor Nouel resalta la producción e industrialización del Café Frescafé, de Coffee Industry, SRL.
LINIERA AGROINDUSTRIAL
Café Cibao, de Natura Bella, en Las Lavas, Villa González, Santiago de los Caballeros
Café Las 3 Hermanas, de la Cooperativa de Caficultores Las Tres Hermanas (COOPHERMANAS), en Pedernales
Produce y coloca en el mercado el Café Serrano.
CAFE MONTEFRIO
Es un producto de la Federación de Caficultores y Agricultores para el Desarrollo de San Juan, Incorporada
MAS CAFE INDUSTRIALIZADO Y CON ENCADENAMIENTOS DE OTROS RENGLONES PRODUCTIVOS
Café ASOPROCAES, de la Asociación de Productores de Café Especial, lugar de producción Juncalito, Santiago de los Caballeros
Café Monte Alto, de Belarminio Ramírez e hijos en Jarabacoa
Café de la finca Dulcicafé, producido por Inversiones Catalanes del Caribe, en Polo, Barahona
Café Nacas, del Núcleo de Agricultores y Caficultores de San Cristóbal.
Café Barahona HH
Café Sorpresa, de Jarabacoa
Es un producto de la Federación de Caficultores y Agricultores para el Desarrollo de San Juan, Incorporada.
OTRAS MARCAS DE CAFE PROCESADO
Café Melo, de Barahona, muy presente en las provincias del Suroeste y en el Gran Santo Domingo
Café Polo Gourmet, de Dominican Coffe Company, Santo Domingo
Café Maguana con marcas dedicadas a San José de Ocoa, Pedernales, Jarabacoa, Esperanza y otras comunidades
Café Jarabacoa, producido y con valor agregado a cargo de Belarminio Ramírez e hijos, en Jarabacoa, La Vega
Café Placeta, de Distribuidora Placeta, Santiago de los Caballeros. Primicias observó sus presencia en San José de las Matas.
Café El Polerito, Polo, Barahona
Café Sabaneta, producido en las montañas y valor agregado en San José de Las Matas, Santiago de los Caballeros
Café Caribbean Coffe Company, Santo Domingo
Monte Bonito
Café Mama Inés, producido por Región Montano en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste
Su Café, de Polo, Barahona