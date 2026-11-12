Periodismo de investigación, geografía industrial, el café desde la micro, pequeña y mediana industria y su creciente encadenamiento productivo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El café saborizado con macadamia, chocolate, french vainilla, Don Premium, expreso, elaborados por Dominican Coffe Company, SRL, en Santo Domingo, confirman un mayor encadenamiento del café criollo con otras materias primas en la industria dominicana.

El café tiene un mayor encadenamiento en micros, pequeñas y medianas industrias a lo largo y ancho del país.

Ese encadenamiento se puede medir con el café desde el café verde, seco, tostado y molido.

Con el café descafeinado.

El encadenamiento del café con la miel de abejas en Jabaracoa.

El café con notas de cacao y caramelo

Elcafé tostado molido en el Mercado de la Avenida Mella, Santo Domingo

El valor agregado al café de comunidades de la cordillera central.

El café molido de Cafeterías Dominicanas

El valor agregado al café en miles de cafeterías en todo el país

El valor agregado al café en Enriquillo y Polo, Barahona

Café Puro Nacional

La producción de café en la loma del Panzo, Bahoruco

Café Don Anibalito, de Juncalito, café especial de la sierra

El Café Ocoeño, variedad de las montañas

El café especial del Tipico Bonao

El café Atabey, de la montaña de Blanco, en Bonao

Café Don Quico, de Rommer LC,SRL, en Azua y Baní

(Color Café con notas de cacao amargo y almendra, es una marca que se va expadiendo en el país, con un empaque moderno)

El café Don Nicky organico, de la Asociación de Caficultoresde Jarabacoa

El café CamsaS, en Salcedo

( Café de Especialidad Poesía Colada, Ocoa Natural, con notas de azúcar morena, chocolate y melaza, con un tueste medio, en granos, producido en la finca Samir).

Cafés Doña Neo, del Campo, en Monseñor Nouel

Café Cibao altura

Café Valdesia

Café Neyba

Café de la Sierra de la Cuenca de Monción-Mao

Café Liniero,

Café Los Montones, San José de Las Matas

Café Carrizal, Sajoma

Café Loma Alta, Sajoma

El café con valor agregado en el parador campestre, en la Sierra de Santiago Rodriguez

Cafes de la sierra que se venden en Mao y motivan valor agregado en cafeterias y supermercados

Café Puentecito, Barahona

El encadenamiento del café Puro, tostado y molido, de José Paiewonsky e hijos en Santiago de los Caballeros

El café en La Pionía, Villa de los Almácigos, Santiago Rodríguez

Café artesanal Sibenix internacional artesanal Trading SRL

Con el gengibre en un parador de la Autopista Duarte

El café de origen en la zona de Solimán, Montecristi

Café Juncalito en la sierra de Santiago de los Caballeros

Café del Yaora con el turismo de Puerto Plata y Santiago

Café del Campo

Café Perla Negra,elaborado con materia prima producida por la naturaleza

Karla Café

Café molido orgánico Líder, origen Jarabacoa

Café Constanza, una nueva marca que se expande en el mercado luego de su valor agregado

En una ocasión el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) reveló que en el país 1.6 millones de tareas estaban sembradas del café.Hoy el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) impulsa la producción de un rubro con importante presencia local y en el exterior.

Primicias observa en sus investigaciones que hay un renacer en la producción de café con precios más altos en el 2026 en la República Dominicana.

Ese renacer se suma a la expansión que exhibe Industrias Banilejas y sus marcas como líder en el mercado.

Entre las marcas que suman al aporte del café al Producto Interno Bruto se destacan:

Café Don Alfredo orgánico tradicional, lavado, natural, excellence, Honey Excellence

El encadenamiento del café Tostao con la economía de Esperanza, Dajabón, Jarabacoa

La presencia en Dajabón del café La Llave y Maguana

Café con el origen de Restauración

Café Induban, Caracolillo, La Cafetera, Santo Domingo, Pilón, tostado, molido y en grano

Café Tostao, de Dajabón, de Distribuidora Kardisa, SRL

Café La Tacita, Santo Domingo

Café procesado en La Cafetera en El Conde

Color Café, en el Este

Café Puro Monte Real, Santiago de los Caballeros

Café familiar orgánico Melo, Barahona

Café Esperanza Lavado, Maguana

Café La Vecina, Ocoa

Kafé, Rancho Arriba, Ocoa,de Font Gamundi

Café Constanza

Café Nacional molido de Cafeterias Dominicana

Café Gente de la Isla

Café Mocano

Café 54, de Moca

Café tinto Induban

Café Perla Negra, Moca

Café Monte Perelló

Café Wala,Grupo Ramos, Santo Domingo

Café Samir, de Ocoa

Café INDUBAN gourmet

Café Bravo

Café orgánico Río Limpio, de la Cooperativa de Productores Orgánicos (COOPPRAVALLE, Río Limpio, Elías Piña

Café Líder

Café Gold, Plaza Lama

Café Santo Dominto Decafeinado

Café Olé

Café Supremo, de INDUBAN

Café Sabor Dominicano

Café Don Rogelio Blend, de Dominican Cofee Company, SRL, Santo Domingo, Distrito Nacional

Gran Café Orgánico, sostenible, de pequeños productores de marcas

El café producido en Maizal, Esperanza

Jamanú Café, cuyo origen es Sajoma

Café de la zona de la cuenca de Mao-Santiago Rodríguez

Café del Rey, de Faustino Sánchez Navarro, en Hato Mayor

Café Ideal y Jaragua, en Azua

Café de la Sierra de Neyba, Bahoruco, producido y procesado por la Cooperativa de Productores y Peroductoras de café de Calidad de la Sierra de Bahoruco.

Café Villa Trina, de la Asociación de Caficultores de Villa Trina, provincia Espaillat

Bella Aldea café

Café Miolán, de Miolan Trading SRL, Santo Domingo, Distrito Nacional

Café La Tambora, Baní, Peravia, producido por el Movimiento Cafetalero de Acción (MOVICAC)

Café La Esperanza, en Los Cacaos, San Cristóbal, de la Asociación de Caficultores La Esperanza (ASOCAES)

CAFE PURO Y MONTE REAL- SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Son dos marcas de café procesado en Santiago de los Caballeros por José Paiewonsky e hijos en Santiago de los Caballeros. Una empresa muy innovadora.

GRAN CAFE

En Santo Domingo el consumidor tiene la oportunidad de consumir el Gran Café Organic, del Grupo de Desarrollo Rural

CAFE ORGANICO

Lo produce el Núcleo de Agricultores y Caficultores de San Cristóbal.

MONSEÑOR NOUEL

En Monseñor Nouel resalta la producción e industrialización del Café Frescafé, de Coffee Industry, SRL.

LINIERA AGROINDUSTRIAL

Café Cibao, de Natura Bella, en Las Lavas, Villa González, Santiago de los Caballeros

Café Las 3 Hermanas, de la Cooperativa de Caficultores Las Tres Hermanas (COOPHERMANAS), en Pedernales

Produce y coloca en el mercado el Café Serrano.

CAFE MONTEFRIO

Es un producto de la Federación de Caficultores y Agricultores para el Desarrollo de San Juan, Incorporada

MAS CAFE INDUSTRIALIZADO Y CON ENCADENAMIENTOS DE OTROS RENGLONES PRODUCTIVOS

Café ASOPROCAES, de la Asociación de Productores de Café Especial, lugar de producción Juncalito, Santiago de los Caballeros

Café Monte Alto, de Belarminio Ramírez e hijos en Jarabacoa

Café de la finca Dulcicafé, producido por Inversiones Catalanes del Caribe, en Polo, Barahona

Café Nacas, del Núcleo de Agricultores y Caficultores de San Cristóbal.

Café Barahona HH

Café Sorpresa, de Jarabacoa

Es un producto de la Federación de Caficultores y Agricultores para el Desarrollo de San Juan, Incorporada.

OTRAS MARCAS DE CAFE PROCESADO

Café Melo, de Barahona, muy presente en las provincias del Suroeste y en el Gran Santo Domingo

Café Polo Gourmet, de Dominican Coffe Company, Santo Domingo

Café Maguana con marcas dedicadas a San José de Ocoa, Pedernales, Jarabacoa, Esperanza y otras comunidades

Café Jarabacoa, producido y con valor agregado a cargo de Belarminio Ramírez e hijos, en Jarabacoa, La Vega

Café Placeta, de Distribuidora Placeta, Santiago de los Caballeros. Primicias observó sus presencia en San José de las Matas.

Café El Polerito, Polo, Barahona

Café Sabaneta, producido en las montañas y valor agregado en San José de Las Matas, Santiago de los Caballeros

Café Caribbean Coffe Company, Santo Domingo

Monte Bonito

Café Mama Inés, producido por Región Montano en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste

Su Café, de Polo, Barahona

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