El Índice Mensual de Actividad Manufacturera de octubre se ubica en 62.2

Santo Domingo. – En octubre de 2026, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 62.2, un incremento de 2.8 con relación al mes de septiembre. El indicador se ha mantenido sobre el umbral de 50 durante todo el año 2026, lo cual corresponde a una mayor actividad en relación con el mes anterior.

El IMAM está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega.

El comportamiento en octubre de 2026 es como sigue: volumen de ventas se ubicó en 63.7; volumen de producción ubicado 70.3; empleo, ubicado en 55.7; inventario de materias primas, ubicado en 59.4; y plazo entregas suplidores, la única variable debajo del umbral de 50 al ubicarse en 49.1.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de octubre 2025 a octubre 2026.

Cuadro

Índice Mensual de Actividad Manufacturera Ajustado por Factor Estacional

Octubre 2025- Octubre 2026

Es importante precisar que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad con relación al mes anterior.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

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