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Dominicanos en ExteriorNew York

Leonel Fernández encabezará este domingo en NYC encuentros con cientos de dominicanos

Ramón Mercedes12 de noviembre de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORO.- El expresidente de la República y actual presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, encabezará este domingo dos encuentros multitudinarios, uno en El Bronx y otro en Manhattan.

El proyecto político “300 con Leonel”, dirigido por Geraldo Rosario, esta invitando al primer encuentro que se celebrará a las 11:00 de la mañana en los salones del Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, próximo a la calle 175, en El Bronx. Se espera la asistencia de cientos de dominicanos pertenecientes a sectores representativos de la Gran Manzana.

En horas de la tarde, Fernández asistirá al complejo Taíno Towers, en la Segunda Avenida con la calle 123, en Manhattan, a partir de las 3:00 p.m. donde juramentará a cientos de nuevos integrantes de la FP, se informó. El arquitecto Franklin Labolur, director operativo de la FP, coordina y supervisa los eventos.

El exmandatario llega a territorio estadounidense este viernes para cumplir compromisos políticos en Massachusetts, Nueva Jersey y esta ciudad.

Fernández, quien mantiene un contacto activo con la comunidad dominicana en el exterior, ha señalado que, de volver a la Presidencia de la República, establecerá una “alianza estratégica con la diáspora”.

Sostiene que no existe un futuro viable para la RD sin la integración y participación activa de los dominicanos residentes en Estados Unidos, España y el resto del mundo.

Asimismo, se propone impulsar la transformación nacional y ha llamado a los compatriotas en el exterior a involucrarse directamente en el desarrollo y la modernización del país, de cara a los desafíos de 2028.

Además, Fernández plantea el fortalecimiento institucional y una conexión más directa con la diáspora, con el propósito de potenciar el papel del Estado y del Ministerio de Dominicanos del Exterior al que hace referencia en sus propuestas.

 

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Ramón Mercedes12 de noviembre de 2026
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