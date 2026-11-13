Quique Antún confía en la juventud para recuperar la identidad y el rumbo del PRSC

Santo Domingo, R.D. – El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico (Quique) Antún Batlle, expresó su confianza en la capacidad, el talento y la determinación de los jóvenes que han asumido nuevas posiciones de dirección dentro de esa organización, a quienes atribuyó la responsabilidad de impulsar la recuperación de la identidad reformista y restablecer su conexión con la sociedad dominicana.

Antún sostuvo que el futuro del partido dependerá, en buena medida, de que esta nueva generación pueda construir un liderazgo propio, superar las dificultades que han limitado su crecimiento y proyectar una propuesta política diferenciada de cara a las elecciones de 2028.

El dirigente reconoció que el PRSC ha perdido parte de su conexión con la población y consideró necesario recuperar la esencia de una organización que, bajo el liderazgo del expresidente Joaquín Balaguer, tuvo una importante incidencia en la vida política nacional.

En ese sentido, admitió que las alianzas electorales han contribuido a debilitar la identidad del reformismo, aunque explicó que el sistema de segunda vuelta, con la exigencia del 50 % más uno, ha condicionado la participación de los partidos y obligado a establecer acuerdos para competir por el poder.

Antún manifestó que personalmente se opuso a pactos que consideraba contrarios a la naturaleza del PRSC o que respondían a intereses particulares por encima de los objetivos colectivos. Por ello, planteó que las nuevas generaciones deben trabajar para que el partido vuelva a tener voz, pensamiento y propuestas propias.

Defensa del legado de Balaguer



Al referirse a la trayectoria de Joaquín Balaguer, Antún defendió sus aportes al desarrollo nacional, destacando especialmente la construcción de importantes obras de infraestructura, entre ellas las presas que forman parte del sistema hídrico dominicano.

También atribuyó a los gobiernos reformistas un papel determinante en la formación de la clase media dominicana y en el establecimiento de una cultura política sustentada, según su valoración, en el orden, el respeto y la defensa de la soberanía nacional.

Socialcristianismo e identidad política



El presidente del PRSC explicó que la organización debe recuperar sus fundamentos ideológicos, basados en el socialcristianismo y la doctrina social de la Iglesia, principios que, a su entender, representan una diferencia respecto a las corrientes políticas de otras organizaciones.

Consideró que el reformismo debe presentar una visión de Estado que coloque en primer plano el interés colectivo, la institucionalidad, el orden y el respeto a los valores que dieron origen a esa organización política.

El acercamiento a Santiago Matías



Durante una entrevista en el programa Faia Radio, Antún también abordó el acercamiento del empresario y comunicador Santiago Matías, conocido como Alofoke, al Partido Reformista.

Explicó que el PRSC abrió sus puertas a figuras provenientes de sectores ajenos a la política tradicional, en un momento en que el Congreso Nacional había establecido restricciones a las candidaturas independientes.

Según relató, la llegada de Matías generó un impacto importante y contribuyó a conectar al partido con sectores jóvenes, elevando su nivel de aceptación hasta un 12 %, de acuerdo con las cifras mencionadas por el dirigente.

Antún precisó que fue el propio comunicador quien tomó la iniciativa de acercarse a la organización, aunque posteriormente optó por seguir otro camino. No obstante, aseguró que las puertas del PRSC permanecen abiertas para quienes tengan interés en contribuir al desarrollo de la nación.

El presidente reformista insistió en que la recuperación del partido no puede descansar únicamente en acuerdos electorales o figuras coyunturales, sino en la formación de nuevos liderazgos, el fortalecimiento de su estructura y la recuperación de una identidad que permita a la organización presentarse ante el electorado con una propuesta propia.

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