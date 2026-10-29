Banreservas inaugura Expomóvil 2026 con tasas de interés desde 6.85 %

Santo Domingo. – El Banco de Reservas inauguró este miércoles Expomóvil Banreservas 2026, su tradicional feria automotriz, con una tasa de interés desde 6.85 %, financiamientos de hasta el 90 % del valor del vehículo y plazos de hasta siete años para pagar.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la institución financiera, doctor Leonardo Aguilera, durante un acto que reunió a representantes de concesionarios, dealers y líderes del sector automotriz nacional, con motivo del inicio de la feria, que se celebrará del 29 de octubre al primero de noviembre.

Durante la ceremonia realizada en Caribbean Cinemas de Downtown Center, el presidente del banco destacó que las condiciones especiales de Expomóvil representan una oportunidad para miles de dominicanos que desean adquirir su primer vehículo, renovar el que poseen o incorporar nuevas unidades a sus actividades comerciales.

“En Banreservas queremos ser parte de esas historias, ayudando a convertir los sueños en realidades. Porque sabemos que los sueños no se cumplen quedándonos en el mismo lugar. Hay que tomar decisiones, aprovechar las oportunidades y ponerse en movimiento”, expresó.

El presidente ejecutivo resaltó que, además de la atractiva tasa de interés desde 6.85 %, los clientes podrán comenzar a pagar sus financiamientos en febrero de 2027, así como beneficiarse de la modalidad de Cuota Móvil y recibir gratuitamente un kit de Paso Rápido.

Como novedad de esta edición, Banreservas ofrecerá hasta un 15 % de devolución a los clientes que realicen el pago de separación de sus vehículos utilizando tarjetas de crédito participantes de la institución en concesionarios seleccionados.

La promoción estará vigente durante los cuatro días de la feria y aplicará conforme a las condiciones establecidas para las tarjetas participantes, incluyendo montos mínimos de consumo y límites de devolución.

La edición de este año se desarrolla bajo el concepto “La Movida”, una campaña inspirada en el mundo cinematográfico que presenta a los clientes como protagonistas de sus propias historias y los invita a dar el próximo paso hacia sus metas.

Aguilera agradeció el respaldo de los concesionarios, dealers, aliados comerciales y colaboradores de la institución, destacando su contribución al desarrollo de una iniciativa que facilita la adquisición de vehículos para uso personal y comercial.

“Porque en esta gran película, los verdaderos protagonistas son nuestros clientes. Y Banreservas está aquí para ayudarlos a llegar más lejos”, manifestó.

La alocución concluyó resaltando que Expomóvil Banreservas constituye una iniciativa de apoyo al mercado automotriz nacional, que también contribuye a la renovación del parque vehicular y ofrece alternativas de financiamiento para empresas interesadas en modernizar sus flotillas.

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