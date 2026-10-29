Eric Rivero destaca avances del sector ganadero y llama a fortalecer la unidad gremial

Hato Mayor. – El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo y presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE), Eric Rivero, destacó los avances alcanzados por el sector ganadero dominicano durante los últimos años y llamó a las asociaciones de productores a fortalecer su unidad, institucionalidad y capacidad de organización para defender las conquistas alcanzadas en favor de la producción nacional.

Durante un encuentro con representantes de asociaciones ganaderas de la región Este, Rivero sostuvo que uno de los principales logros del sector ha sido garantizar que la leche utilizada en el desayuno escolar provenga de la producción nacional, una disposición que atribuyó a la voluntad política del presidente Luis Abinader y al esfuerzo sostenido de los gremios ganaderos.

“Después de la Ley de CONALECHE, en el año 2001, el principal logro del sector ganadero ha sido conseguir que en los pliegos de licitación del desayuno escolar se establezca que la leche debe ser de producción nacional. Esa es una conquista que tenemos que conocer, valorar y defender”, expresó.

Rivero explicó que esta medida ha contribuido a generar mayor estabilidad para los productores nacionales, aunque reconoció que todavía existen desafíos relacionados con los precios de comercialización, los costos de producción y el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

“El Estado acaba de aumentar un 10 % las raciones del desayuno escolar y los ganaderos todavía no hemos recibido ese beneficio. Tenemos que seguir trabajando para que ese esfuerzo también llegue a los productores, porque se trata de fortalecer la producción nacional”, manifestó.

El dirigente ganadero resaltó que los centros de acopio han sido fundamentales para mejorar las condiciones de comercialización de la leche, especialmente entre los pequeños y medianos productores. Indicó que el país cuenta con más de 160 centros de acopio y que, gracias al fortalecimiento de estas estructuras, productores de distintas regiones pueden acceder a mejores precios por su leche.

Como ejemplo, señaló que durante una reciente visita a centros de acopio de la región Este pudo comprobar que algunos productores comercializan el litro de leche entre RD$33 y RD$35, lo que demuestra la importancia de la organización y la asociatividad.

“Hoy la ganadería dominicana está fundamentalmente en manos de pequeños productores. Los centros de acopio han permitido que un ganadero de una comunidad apartada pueda vender su leche a un precio similar al de otro que está cerca de una planta procesadora. Eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo”, afirmó.

Rivero señaló que la producción nacional alcanzó aproximadamente 930 millones de litros de leche durante el pasado año, una actividad sostenida principalmente por miles de pequeños ganaderos que constituyen la base productiva del subsector.

El presidente de APROLECHE también destacó los resultados del Programa de Mejoramiento de la Ganadería (PROMEGAN), mediante el cual se han desarrollado iniciativas dirigidas a mejorar la productividad de las fincas, la disponibilidad de pastos, la inseminación artificial y las condiciones de funcionamiento de los centros de acopio.

El encuentro reunió a representantes de asociaciones de ganaderos y productores agropecuarios de Hacienda Estrella, Loma Larga, Casa de Piedra, Otra Banda, Verón, Nisibón, El Seibo, Sabana de la Mar, Hato Mayor, El Valle, Miches, Gina y Jaragua, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Romana, Mata Palacio, Mata de Palma y La Altagracia.

Rivero concluyó reiterando que el futuro de la ganadería dominicana depende de la capacidad de los productores para trabajar unidos, mejorar la calidad de la leche, fortalecer sus estructuras asociativas y defender el espacio de la producción nacional en el mercado dominicano.

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