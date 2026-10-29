Vinicio Castillo considera hostil convocatoria de Haití al embajador dominicano y pide plan ante posible éxodo masivo

Santo Domingo,- El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, calificó como un acto hostil la decisión de la Cancillería haitiana de convocar al embajador de la República Dominicana en Haití, en respuesta a supuestas incursiones de patrullas del Ejército dominicano en territorio haitiano.

Castillo Semán consideró que esta decisión resulta especialmente preocupante en un contexto de deterioro de la seguridad interna de Haití, marcado por la actividad de las bandas criminales y el secuestro de cuatro militares salvadoreños vinculados a la misión internacional de seguridad.

“Haití no agradece los ingentes esfuerzos que han realizado las autoridades dominicanas en el ámbito internacional para lograr que la ONU creara la Fuerza de Supresión de Pandillas y contribuir a que ese país recupere un mínimo de orden interno, perdido en los últimos años”, expresó.

El dirigente político sostuvo que el Gobierno dominicano ha ido más allá de las gestiones diplomáticas, al señalar que ha aportado 20 millones de dólares para apoyar la fuerza multinacional y que el presidente Luis Abinader ha sostenido contactos con otros mandatarios para procurar asistencia internacional destinada a Haití.

A su juicio, la convocatoria al embajador dominicano constituye una señal negativa en la actual coyuntura y podría contribuir a incrementar los sentimientos antidominicanos, por lo que llamó a las autoridades haitianas a valorar los esfuerzos realizados por la República Dominicana ante la crisis que atraviesa su vecino país.

Castillo Semán también respaldó las medidas dispuestas por el presidente Abinader para reforzar la seguridad en la frontera, al considerar que el Estado dominicano tiene la responsabilidad constitucional de proteger el territorio nacional y preservar la seguridad de sus ciudadanos.

Asimismo, pidió a las Fuerzas Armadas tener preparado un plan de contingencia ante la posibilidad de un éxodo masivo de ciudadanos haitianos, como consecuencia de un eventual recrudecimiento de los enfrentamientos entre las bandas criminales y las fuerzas internacionales desplegadas en Haití.

El dirigente de la FNP advirtió sobre los posibles efectos de una mayor escalada de violencia en el vecino país y planteó que las autoridades dominicanas deben anticiparse a distintos escenarios para responder de manera organizada a cualquier situación que pueda comprometer la seguridad fronteriza.

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