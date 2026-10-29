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Nacionales

Defensa Civil juramenta a José Ceballos como nuevo director provincial y regional en San Cristóbal

PRIMICIAS DIGITAL29 de octubre de 2026
1 1 minuto de lectura

San Cristóbal.- El director ejecutivo de la Defensa Civil, Carlos Paulino, junto a la gobernadora de esta provincia, Pura Casilla, encabezó el acto de juramentación del señor José Ceballos como nuevo director provincial y regional del organismo de socorro en la zona.

El acto se celebró en la oficina provincial de la Defensa Civil en esta localidad, en un ambiente solemne y de compromiso institucional, en el que Paulino destacó la trayectoria y entrega de Ceballos, quien por varios años se desempeñó como encargado de Operaciones local, teniendo bajo su responsabilidad importantes situaciones de emergencia, como la explosión ocurrida el pasado 14 de agosto de 2023.

“La Defensa Civil Regional Valdesia queda en buenas manos. Ceballos ha demostrado ser un servidor comprometido con su comunidad y el país. Depositamos sobre él toda la confianza por su capacidad técnica e interés en continuar protegiendo vidas ante cualquier circunstancia”, destacó el director.

Asimismo, la gobernadora Casilla reafirmó su apoyo a las labores de la Defensa Civil y valoró la importancia de continuar una coordinación efectiva entre todas las instituciones del Estado para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, por lo que aseguró que Ceballos es garantía de ese trabajo.

De su lado, el nuevo director regional agradeció la designación y se comprometió a laborar con entrega, disciplina y responsabilidad en beneficio de toda la población sancristobalense.

En la actividad participaron otras autoridades locales, además de directores provinciales de la Defensa Civil, voluntarios y voluntarias, entre otros invitados especiales.

Con esta designación, la Defensa Civil busca mantener estructuras provinciales fortalecidas, unificadas y operativas para una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

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