52 % de embarazadas encuestadas en Los Mina reportó consumo de alcohol durante la gestación

SANTO DOMINGO – Una investigación presentada durante el Segundo Congreso Anual de Psicología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) encontró que el 52 % de una muestra de 100 mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad social atendidas en la Maternidad de Los Mina consumió alcohol en algún momento de la gestación.

El estudio, presentado por la psicóloga clínica y neuropsicóloga María Eugenia Portela, analizó factores asociados al Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF) y señaló entre los principales riesgos el consumo durante el primer trimestre, la desnutrición, el policonsumo de sustancias y los episodios de consumo concentrado.

Portela presentó estos resultados durante el panel “Nacer en grados”, dedicado al Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF) y a los trastornos asociados a la exposición prenatal al alcohol.

La investigación identificó entre los factores de riesgo la desnutrición de la madre, el policonsumo de sustancias, el consumo durante el primer trimestre, las condiciones socioeconómicas, los episodios de consumo concentrado y la presencia de alcoholismo dentro del entorno familiar.

El panel también incluyó la proyección del documental “Nacer en grados”, realizado por estudiantes de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual del INTEC, y contó con especialistas de psicología, neuropsicología y producción cinematográfica.

El tema del SAF fue uno de los abordados durante el Segundo Congreso Anual de Psicología del INTEC, en el que también otros expertos presentaron investigaciones sobre apego y violencia en la pareja; trabajo híbrido y bienestar y el cabello como marcador social.

Apego y violencia de pareja

El psicólogo y terapeuta Luis Reyes, exdirector durante 18 años del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de República Dominicana, presentó una investigación sobre apego y alexitimia en hombres agresores de pareja.

El estudio evaluó a 200 hombres sometidos a la acción de la justicia y encontró que el 53 % presentó un estilo de apego inseguro, mientras que el 42 % registró niveles significativos de alexitimia.

La investigación definió la alexitimia como la dificultad para identificar, reconocer y nombrar las emociones propias y ajenas, mientras que el apego inseguro incluyó patrones ansiosos y evitativos en las relaciones interpersonales.

Los resultados indicaron que la alexitimia y el apego inseguro, analizados por separado, no mostraron una relación directa con la violencia física, pero su presencia simultánea se vinculó con un mayor riesgo de conducta violenta.

El estudio también encontró relaciones entre las experiencias familiares, los estilos de apego y la dificultad para procesar emociones.

Trabajo híbrido y bienestar

La psicóloga laboral Tania Guillermo presentó una revisión documental sobre felicidad y bienestar laboral en entornos híbridos y remotos, basada en publicaciones científicas y normativas emitidas entre 2008 y 2025.

La especialista abordó la evolución del teletrabajo en República Dominicana y analizó el piloto de semana laboral reducida desarrollado en 2024 bajo el modelo 100-80-100, que mantuvo el 100 % del salario, redujo la jornada al 80 % y estableció como meta conservar el 100 % de la productividad.

La revisión presentada durante el congreso señaló que el piloto, aplicado durante seis meses en seis instituciones públicas y privadas, no registró una reducción de productividad y reportó mejoras en calidad de vida y rotación de personal.

Guillermo identificó entre las ventajas del trabajo remoto y mixto el ahorro de tiempo en desplazamientos, la reducción de costos y la flexibilidad, pero también señaló riesgos relacionados con estrés, aislamiento, ergonomía, sobrecarga laboral y dificultad para separar el trabajo de la vida personal.

El cabello como marcador social

La investigadora Lucía Sánchez Díaz presentó un estudio cualitativo sobre la forma en que el cabello afro interviene en procesos de clasificación social, identidad y adaptación entre mujeres afrodescendientes residentes en España.

La investigación incluyó entrevistas semiestructuradas a 10 mujeres afrodescendientes de entre 24 y 38 años y utilizó un enfoque interpretativo con perspectiva afrofeminista.

El análisis identificó cinco posiciones discursivas relacionadas con adecuación y respetabilidad, ambivalencia corporal, crítica a la mirada racializada, reapropiación del cabello natural y transformación de la identidad a partir de la experiencia migratoria.

Sánchez Díaz planteó que la textura y presentación del cabello pueden intervenir en la forma en que una persona es percibida en ámbitos sociales y laborales, incluso antes de que ocurra una experiencia directa de discriminación.

El Segundo Congreso Anual de Psicología del INTEC desarrolló sesiones académicas en distintos espacios del campus, entre ellos el Auditorio de la Seguridad Social (OSES), con presentaciones de investigaciones y discusiones sobre problemas vinculados con la psicología, la salud y las relaciones sociales.

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