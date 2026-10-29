Dominicanos en NYC buscan reelección en elecciones 3 de noviembre y otros aspiran por primera vez

NUEVA YORK.- Seis dominicanos en esta ciudad buscan la reelección a sus posiciones actuales y tres aspiran por primera vez a posiciones electivas en las elecciones del 3 de noviembre.

Entre quienes procuran la reelección figura Manuel J. Méndez, único candidato hispano en la boleta de Manhattan para juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York. Actualmente ejerce en la División de Apelaciones del Primer Departamento, cuya jurisdicción abarca Manhattan y El Bronx. Su candidatura aparece en la boleta de Manhattan.

También buscan renovar sus mandatos cinco asambleístas estatales. Manny de los Santos, candidato del Partido Demócrata con el respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras, aspira a continuar representando al Distrito 72, que abarca Washington Heights, Inwood y Marble Hill, en el Alto Manhattan, y no tiene contrincante.

George Álvarez, demócrata con respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras, procura la reelección por el Distrito 78, que comprende Fordham, Bedford Park, Belmont y Bronx Park, en El Bronx, y tampoco tiene contendiente.

Amanda Séptimo, demócrata con respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras, busca continuar por el Distrito 84, que comprende Mott Haven, Hunts Point, Port Morris, Longwood, Melrose y partes de Highbridge y del área del Yankee Stadium en El Bronx; su contrincante es Tyeek Goodman, del Partido Conservador.

Karines Reyes, demócrata también con apoyo del Partido de las Familias Trabajadoras, busca la reelección por el Distrito 87, que abarca Castle Hill, West Farms, Westchester Square y Unionport, en El Bronx. Sus contrincantes son Zenobi Merced-Bonilla, del Partido Conservador, y Zakir Choudhury, del Partido Primero la Gente.

Yudelka Tapia, demócrata, procura renovar su mandato por el Distrito 86, que comprende University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge y Tremont. La enfrentan Shedrry Olivo, del Partido Conservador y María Díaz, del Partido Republicano. Ambas aspirantes por primera vez. En los vecindarios mencionados residen decenas de miles de votantes de la RD.

En Manhattan, el Partido Demócrata cuenta con 1,054,808 votantes activos y el Partido de las Familias Trabajadoras con 3,624. En El Bronx, el Partido Demócrata tiene 738,409 votantes activos, el Partido Conservador 3,514 inscritos y el Partido Primero la Gente 10,055.

La Asamblea Estatal de NY está integrada por 150 miembros: 103 demócratas y 47 republicanos. Los legisladores reciben un salario anual de 142,000 dólares, además de una dieta diaria de 203 dólares y un reembolso de 70 centavos por milla recorrida para trasladarse a Albany.

Por su parte, Darializa Ávila Chevalier, quien ganó las primarias frente al congresista Adriano Espaillat, aspira por primera vez a un escaño en el Congreso federal con el respaldo de los Socialistas Democráticos de América y del Partido de las Familias Trabajadoras. Su contrincante es Jomo M. Williams, del Partido Republicano.

Los Socialistas Democráticos de América son una organización política, no un partido electoral, y han respaldado candidaturas que participan en elecciones dentro del Partido Demócrata.

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