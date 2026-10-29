Adiós a Patria García Ortíz viuda Abreu, gran dominicana y madre ejemplar, emprendedora, modista, falleció a los 103 años

Falleció en Estados Unidos Patria García Ortíz viuda de don Vinicio Abreu, madre del abogado y magistrado con amplia historia de ejercicio en el Poder Judicial dominicano, Rafael Vinicio Abreu García.

Rafael Vinicio Abreu García, su hijo, comunicó a sus amigos y compañeros de bachillerato 67 de Higuey: «Queridas hermanas y hermanos, paso por la inmensa pena de informales que anoche Mamá se quedó dormida en la paz del señor.Recientemente cumplió 103 años». (Foto Patria Abreu).

En una conversación con Primicias, Abreu narra» mi vieja no dejaba de llamarme a diario.A veces en diferentes ocasiones y siempre antes de dormirse».

Y agrega: «creo que no quería morir y eso la mantenía en salud».

La familia de Abreu Garcia ha recibido las condolencias de muchos amigos y de familias por su muy triste partida.

«Deben sentirse más que satisfechos con Dios, que le permitió vivir tantos años sin tener sufrimientos mayores.Abrazamos a la familia a distancia. Sabemos que ella está a la derecha del padre.Gracias al señor que le dio descanso tranquilo. EPD, que Dios la tenga en su santa gloria.QEPD y brille, para ella abunde la luz perpetua», dice uno de los mensajes recibidos por Vinicio Abreu Garcia.

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El periódico Primicias, presencia mundial, se une a las condolencias a Rafael Vinicio Abreu Garcia y a todos sus familiares,amigos y relacionados.

Doña Patria Dolores García Ortíz fue una mujer emprendedora.

Ejemplar como madre, hija, amiga y desde niña fue insuperable.

Amó la superación, en Puerto Rico estudió en la Escuela Superior Colombia, ahí se graduó de la normal.

En Rio Piedras estudió ceramica, posterior floristería, luego hizo realidad su formación como agente de viaje.

En Puerto Rico se graduó en manualidades.

Se ha marchado una mujer emprendedora, triunfadora, fortalecedora toda su vida de su muy apreciada familia.

Doña Patria Dolores García Ortiz viuda Abreu, quien desde niña era modista, procreó con su esposo Vinicio Abreu nueve hijos: Rafael Vinicio, su primer hijo; Víctor Julio, Ana Ligia, Eunice Ivonne, Livio Alcides Elias, Manuel Oscar, Francisco Alberto, Patria Evelyn, Luz Esther.

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