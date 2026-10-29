Trump ha deportado a casi un millón de personas, entre ellas dominicanos; ICE planea aumentar arrestos y deportaciones

NUEVA YORK.— Unas 980.000 personas, entre ellas cientos de dominicanos, han sido deportadas desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI), centro de estudios independiente, no partidista y sin fines de lucro, con sede en Washington, D. C., dedicado al análisis de los movimientos migratorios.

Asimismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaría planeando contratar hasta 5.000 nuevos agentes para aumentar su capacidad de realizar arrestos y deportaciones.

La agencia lleva varios meses registrando cifras récord de arrestos y advierte que busca alcanzar niveles sin precedentes.

Esta contratación supondría un aumento del 17 % en su plantilla y estaría respaldada por una partida presupuestaria de 70.000 millones de dólares, aprobada por el Congreso el pasado mes de junio y destinada al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Según el informe, al calcular el ritmo de deportaciones por año fiscal -de octubre a septiembre-, este equivale a unas 620.000 en 2025 y unas 660.000 en 2026. También se indica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó de difundir este tipo de estadísticas en enero de 2025.

Según el informe, el 69 % de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera: unas 340.000 fueron devueltas y otras 340.000 fueron detenidas en la zona fronteriza y posteriormente deportadas.

En cuanto a los antecedentes penales, el informe señala que el 71 % de los deportados con al menos dos años de residencia en el país (280.000 personas) nunca había sido condenado por un delito. Entre quienes llevaban una década o más en Estados Unidos, el 61 % (57.000 personas) tampoco tenía condenas.

Visited 3 times, 3 visit(s) today