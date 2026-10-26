Hito médico en RD: Realizan con éxito el primer reemplazo valvular mitral percutáneo en Moderno MCA

El procedimiento de alta tecnología salvó la vida de un paciente de 72 años, quien recibió el alta en apenas 24 horas y sin necesidad de una cirugía a corazón abierto.

Santo Domingo, República Dominicana.

Lunes 26 de Noviembre del 2026 .En un avance sin precedentes para la medicina cardiovascular del país, la unidad de hemodinamia de Moderno MCA marcó un hito al iniciar con éxito su programa de reemplazo valvular percutáneo en posición mitral. Este innovador procedimiento abre una nueva era de esperanza para pacientes de alta complejidad médica.

El caso histórico fue el de un paciente masculino de 72 años con antecedentes de reparación quirúrgica mitral, quien presentaba una insuficiencia cardíaca severa debido a la degeneración de su válvula previa. Hasta hace poco, la única opción en la República Dominicana era una segunda cirugía a corazón abierto; una intervención que conllevaba un riesgo extremadamente alto debido a su condición actual y a los peligros propios de una reintervención.

Desafiando los límites convencionales, el paciente fue sometido a un reemplazo percutáneo utilizando la tecnología de vanguardia Myval (una válvula balón expandible de la compañía Meril). La intervención estuvo liderada por el reconocido cardiólogo intervencionista Dr. Pedro Ureña, junto a un equipo multidisciplinario de élite integrado por los cirujanos cardiovasculares Antonio Almánzar y Fausto Santos, la anestesióloga Dra. Sun Yan Fondeur y el ecocardiografista Dr. Francisco Pichardo.

La intervención no solo fue un éxito rotundo, sino que demostró la eficiencia de la medicina moderna: el paciente recibió el alta médica apenas 24 horas después del procedimiento. A diferencia de la cirugía tradicional, esta técnica mínimamente invasiva reduce drásticamente los días en cuidados intensivos, elimina el trauma de una cirugía abierta y garantiza un retorno casi inmediato a las actividades cotidianas.

Fotografía Principal Dr. Pedro Ureña, junto a un equipo multidisciplinario integrado por los cirujanos cardiovasculares Antonio Almánzar, Fausto Santos, la anestesióloga Dra. Sun Yan Fondeur y el ecocardiografista Dr. Francisco Pichardo.

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