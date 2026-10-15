El Servicio Nacional de Salud y Colgate Palmolive celebran Día Nacional del Cepillado

Santo Domingo, D.N, jueves 15 de octubre del 2026.- Colgate-Palmolive se unió a la conmemoración del Día Nacional del Cepillado, realizando junto a sus aliados actividades simultáneas de educación y cepillado en escuelas y comunidades de todo el país, en beneficio de miles de niños y niñas, repartiendo así sonrisas brillantes a las comunidades .

Esta iniciativa es desarrollada en el marco del Mes de la Salud Bucal y forma parte de los esfuerzos conjuntos entre la Dirección de Odontología del Servicio Nacional de Salud (SNS), Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO), con el objetivo de concienciar sobre la prevención de la caries dental, cultivar hábitos saludables y frecuencia del cepillado desde temprana edad en las familias dominicanas.

El Dr. Mario Bournigal, Director de la Dirección de Odontología del Servicio Nacional de Salud (SNS), puntualizó que va de la mano con la conmemoración establecida oficialmente por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) mediante la Resolución núm. 0012-2024, emitida el 7 de junio de 2024.

El programa busca que la educación impartida en las escuelas primarias y centros de atención a la primera infancia, para llevar conciencia al hogar, posicionando la regla de oro del cepillado diario después de cada comida y antes de dormir como la principal herramienta preventiva.

Trayectoria: Irma Mauriz, Gerente Senior de Relaciones Profesionales para el Caribe de Colgate-Palmolive, resaltó la trayectoria de «Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes», un programa que lleva más de 50 años vigente en República Dominicana transformando la salud oral comunitaria. El programa es desarrollado junto a entidades públicas y privadas, esta iniciativa fomenta hábitos de higiene en escolares mediante la entrega de materiales educativos, demostraciones prácticas y acompañamiento odontológico comunitario. Sobre su impacto reciente, Mauriz puntualizó: “Nuestro

programa impactó a más de 3,300,000 de niños y sus familias en 2025, y en lo que va de 2026 hemos alcanzado a más de 2,400,000. Este resultado refuerza nuestro compromiso de promover una vida más saludable a través de la educación y la prevención desde la niñez”.

Problemática Global (OMS): De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un Informe sobre la situación mundial de la salud bucodental, las enfermedades más frecuentes son la caries dental, la periodontitis grave, la pérdida de dientes y el cáncer bucal. La caries dental no tratada es la afección con mayor prevalencia a nivel mundial y se estima que afecta a 2,500 millones de personas.

Con el propósito de lograr un impacto positivo se han realizado alianzas estratégicas e institucionales, con la colaboración unificada y estratégica del sector público, académico y de salud, como son el Servicio Nacional de Salud (SNS), Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Facultades de Odontología / Universidades y organismos del sector.

Ángulo Impacto Social y Escala: Más de 180,000 niños uniéndose en un cepillado simultáneo a nivel nacional dentro de la meta anual de 3.4 millones de impactados.

Visited 7 times, 7 visit(s) today