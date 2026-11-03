Dr. Antonio Desangles: “La reconstrucción mamaria debe abordarse como un proceso, no como una cirugía aislada”

Santo Domingo, República Dominicana.- La reconstrucción mamaria después del cáncer de seno requiere una planificación específica que considere las condiciones médicas de la paciente, los tratamientos oncológicos y sus expectativas sobre los resultados. Para muchas mujeres que han atravesado este proceso también puede contribuir a recuperar la confianza, fortalecer su autoestima y reencontrarse con su imagen corporal después de una experiencia que transforma sus vidas.

El doctor Antonio Desangles, cirujano plástico y reconstructivo, explica que este proceso requiere una evaluación individualizada y una planificación que tome en cuenta tanto las condiciones de salud de la paciente como los tratamientos oncológicos que haya recibido o deba recibir. Debido a que su pérdida puede generar un impacto emocional significativo, aun cuando la paciente comprenda que la intervención fue necesaria para preservar su salud.

“Lo primero es que debemos siempre colocarnos en lugar de la paciente. Antes de ser médicos y cirujanos, somos seres humanos. Por lo que pienso que un abordaje humanizado de la situación siempre estará por encima de cualquier procedimiento realizado. Conversar con la paciente, entender su frustración y alinear sus expectativas, serán factores claves para un mejor resultado”, manifestó el Dr. Desangles.

Desde esa perspectiva, la reconstrucción mamaria puede contribuir a que algunas mujeres recuperen la simetría de su cuerpo y fortalezcan su confianza después de la enfermedad. Sin embargo, el especialista aclara que las motivaciones de cada paciente son particulares y que no todas desean someterse a este procedimiento.

En ese sentido, el cirujano explica: “La medicina hoy en día es multidisciplinar, entonces, la ayuda y participación de distintas especialidades, especialmente en un tema tan delicado para la salud femenina como el cáncer de mama siempre será importantísimo. En el caso de la cirugía plástica reconstructiva, vamos a devolver dentro de lo posible la simetría que la paciente presentaba antes de la mastectomía, además de devolver algo de la confianza quizás perdida en todo el proceso de su enfermedad”.

La reconstrucción puede realizarse con tejido de la propia paciente o mediante implantes, y en determinados casos requiere varias intervenciones. La planificación depende de las condiciones médicas, los tratamientos oncológicos y los objetivos que se establezcan durante la consulta. Desangles explica que el procedimiento puede desarrollarse en diferentes etapas y que su planificación debe considerar factores como la radioterapia y la necesidad de intervenciones complementarias para lograr una mayor simetría.

No obstante, aclara que la reconstrucción no es una obligación ni constituye la única alternativa; las pacientes pueden optar por prótesis mamarias externas o decidir no reconstruirse, una elección que debe ser respetada tanto por sus familiares como por el equipo médico. En determinados casos, por ejemplo, puede ser conveniente esperar a que concluya la radioterapia antes de colocar implantes. Asimismo, procedimientos como la reconstrucción del complejo areola-pezón pueden requerir una etapa quirúrgica posterior.

Por esta razón, Desangles enfatiza que la reconstrucción debe entenderse como un proceso y no simplemente como una cirugía aislada, cuyo propósito es alcanzar, dentro de lo posible, un resultado armónico y equilibrado. La reconstrucción mamaria no define la feminidad de una mujer ni determina su recuperación emocional. Es una opción dentro de un proceso más amplio, en el que la salud, la autonomía y el bienestar individual deben ocupar un lugar prioritario.

Perfil profesional

El doctor Antonio Desangles es cirujano plástico y reconstructivo radicado en República Dominicana. Se especializó en Cirugía Plástica mediante su residencia en el Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (HC-FMUSP), Brasil.

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