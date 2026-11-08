Dr. Pablo Mateo realiza entrenamiento con la tecnología Himplant

Monterrey México, noviembre del 2026. Como parte de los continuos entrenamientos en favor de la urología y mantenerse actualizado con las últimas tecnologías a favor de pacientes y clientes, el Dr. urólogo dominicano Pablo Mateo acaba de finalizar el más importante entrenamiento en Himplant, la tecnología para engrosar y alargar el pene, junto a su inventor, el Dr. James Elist.

Es importante y prioridad para el Dr. Pablo Mateo, mantenerse actualizado siempre, este vez completando su entrenamiento en Himplant, un implante concebido para aumentar el grosor peneano y su longitud en flacidez.

El mismo fue recibido directamente del inventor del dispositivo, el Dr. James J. Elist, de Beverly Hills, California, considerado un maestro de maestros en la especialidad, y del profesor Carlos Guerra.

El Dr. Mateo recalcó que durante el intenso programa se realizaron decenas de cirugías de engrosamiento y alargamiento peneano.

El Dr. Mateo además, no solo es pionero, en esta tecnología; sino, el único urólogo certificado en Himplant en República Dominicana.

Sobre Himplant: evolución del implante penuma, es una pieza blanda de silicona de grado médico que se coloca bajo la piel del pene. Es el único dispositivo autorizado por la FDA de estados Unidos para el agrandamiento estético del pene, y el procedimiento es ambulatorio

“Aprender esta técnica de su creador me permite ofrecer a mis pacientes una opción segura, avalada y con los más altos estándares, expreso el Dr. Mateo”

El especialista recomienda que todo interesado acuda primero a una evaluación con un urólogo certificado.

Sobre el Dr. Pablo Mateo: Es un especialistas en urología en transplante renal y uro-oncología , con Fellowship en Andrología Avanzada, además columnista del Listín Diario, conductor del podcast “ De Hombre a Hombre” y autor de “ El hombre y su próstata.

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